Эксперты говорят, что конструирование молекул – одна из важнейших возможностей. Эта работа требует катализаторов – веществ, которые контролируют и ускоряют химические реакции, не становясь частью конечного продукта.

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Наши тела также содержат тысячи катализаторов в виде ферментов, которые создают молекулы, необходимые для поддержания жизни.

Долгое время считалось, что у нас есть всего два их вида – металлы и ферменты. В то же время Лист и Макмиллан в 2000 году разработали третий тип катализа – асимметричный органокатализ.

Эта концепция катализа простая и гениальная, и факт в том, что многие люди задавались вопросом, почему мы не додумались об этом раньше,

– говорит председатель Нобелевской комитета химии Йохан Аквист.

Органические катализаторы имеют стабильный каркас из атомов углерода, к которому могут подсоединяться более активные химические группы. Они часто содержат общие элементы – кислород, азот, сера или фосфор, – благодаря чему эти катализаторы безвредны для окружающей среды и дешевы в производстве.

Добавим, что в прошлом году обладателями Нобелевской премии по химии стали исследователи из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна. Награда была присуждена "за развитие метода редактирования генома".

Церемонию награждения проведут 10 декабря в Осло и Стокгольме. Из-за коронавируса она будет проходить онлайн, а дипломы и медали лауреатам вручат в шведских посольствах в их страны или в университетах.

Призовой фонд каждой номинации – десять миллионов крон (примерно 1,53 миллиона долларов США), как правило, эти деньги направляются на благотворительность.