Уже пять лет подряд в Украине проходит самая престижная Национальная Учительская премия Global Teacher Prize Ukraine, где награждают самых талантливых педагогов страны. В этом году впервые появилась новая номинация для учителей из прифронтовой зоны.

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Сейчас выбрали 10 финалистов. Победителя в номинации “Учитель прифронтовой зоны” вознаградят образовательным путешествием.

Топ-10 педагогов в номинации "Учитель прифронтовой зоны"

Татьяна Глебова

Это учительница зарубежной и украинской литератур, украинского языка из Мариупольской школы № 15 в Донецкой области.

Педагог считает, что внедрение концепции “гражданство мира” в школе нужно начинать с маленьких, но действенно-практических шагов, когда ученики смогут применить свои знания и умения на практике.

Элла Данилина

Это классная руководительница и учительница искусств, технологии и трудового обучения из школы № 13 города Украинск (Донецкая область).

По ее словам, культурно-этнографическая часть формируется через ознакомление учащихся с культурными достижениями народов мира, в частности, украинского народа.

Ирина Жукова

Это учительница зарубежной и украинской литературы, украинского языка из Темрюцкой школы Донецкой области.

“На своих уроках уделяю много внимания и сквозным содержательным линиям: "Экологическая безопасность и устойчивое развитие", "Гражданская ответственность", "Здоровье и безопасность", "Предприимчивость и финансовая грамотность", – говорит педагог.

Геннадий Иванченко

Учитель преподает защиту Отечества и физкультуру в Мариупольской школе № 56 на Донбассе.

У Геннадия в городе Мариуполе есть группа пластунов, с которыми мечтает попутешествовать по странам Европы и показать им мир, чтобы они почувствовали себя частью мирового сообщества и увидели разнообразие нашего мира.

Хочу, чтобы дети поняли, что мир мощный и в то же время хрупкий и беззащитный, что мы – единственное сообщество, хотя разделенное границами и временными трудностями – препятствиями,

– рассказывает учитель.

Елена Седакова

Это учительница начальных классов в школе № 8 военно-гражданской администрации в Торецке Донецкой области.

Педагог считает, что с родителями и учащимися нужно строить отношения на взаимном уважении и диалоге. Особое внимание она уделяет воспитанию ответственности как за свои поступки, так и за благосостояние своего государства.

Наталья Сковородкина

Это учительница английского языка (начальная школа) и зарубежной литературы в Белозерской школе № 18 Донецкой области.

"Главное – воспитывать детей хорошими гражданами, которые осознают собственную роль и значение в жизни общества, являются патриотами, умеют действовать в соответствии с собственными убеждениями и ценностями", – заявляет она.

Маргарита Сорока

Это учительница начальных классов в Лисичанской школе № 5 Лисичанской на Луганщине.

По ее словам, концепция, прежде всего, должна основываться на уважении и осознании собственных потребностей. Ребенок должен с самого детства понимать и чувствовать себя. Ведь восприятие других и принадлежности – это проекция собственного видения и отношения.

Людмила Ткаченко

Это учительница украинского языка и литературы из Кураховского профессионального лицея в Донецкой области.

Педагог разработала интегрированный урок “Воспитание гражданина на материалах "Писем к сыну. А. Сухомлинского". Среди целей урока – воспитывать чувство красоты, духовности, патриотизма и научить быть настоящим гражданином своей страны.

Тамара Уманская

Это учительница зарубежной и украинской литератур, украинского языка в Кременском лицее № 5 в Луганской области.

Педагог говорит, что вокруг столько разнообразных людей с разными проблемами, что нужно научить ребенка примиряться с этим, уметь жить в социуме и учиться ценить себя и других. Она всегда хвалит учеников за личностные достижения.

Анастасия Яровая

Это учительница английского языка из Мариупольской школы № 51 в Донецкой области. Ее школа находится почти на краю города в частном секторе (всего за 3 километра до границы разграничения), и многие ученики относятся к уязвимым социальным группам, но она добилась помощи.

"Благодаря участию в грантовых проектах и программах на уроках каждый ученик теперь имеет свой смартфон для интерактивного обучения. Начиная уже с 1 класса стало возможно внедрять STEM-подходы", – добавила она.

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Партнер номинации и соучредитель компании Deltahost Дмитрий Земляной рассказал, что они получили около сотни невероятных историй учителей с Востока.

Они – герои, ведь борьба идет не только на фронте. Она идет в первую очередь за мировоззрение поколений. И наша задача – им помочь. Именно поэтому Deltahost выделяет 300 000 гривен на технологизацию 10 школ из прифронтовой зоны,

– сказал он.

Добавим, что амбассадором номинации стал известный украинский писатель Сергей Жадан. Не секрет, что писатель регулярно ездит на Восток и посещает прифронтовые школы.

"За семь лет войны я общался со многими педагогами, которые не бросили свои школы и детей, и в сложных условиях продолжают работу. Учителя прифронтовой зоны заслуживают на особое внимание и уважение, поскольку именно от них зависит, насколько дети будут чувствовать свою страну", – считает Жадан.

Победителя номинации 2 октября на торжественной церемонии объявит писатель Сергей Жадан.