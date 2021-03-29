Родительство является самым главным делом чуть ли не каждого взрослого человека. Несмотря на все трудности воспитания детей, родители всегда хотят для них лучшего. Вместе с тем разговоры взрослых с детьми на тему денег являются не слишком популярными.

Табуирование темы финансов приводит к обесцениванию ребенком значения и стоимости денег. Учеба 24 при поддержке партнера Canon подобрала несколько советов для родителей, как избежать ситуаций "Мам, ну купи!" и научить ребенка правильному отношению к семейным и личным финансам.

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Почему важно обсуждать финансовые темы

Разговорам о деньгах часто не уделяют достаточно внимания. Для большинства родителей финансовые темы являются просто неприятными и неудобными, в то время, когда 76 процентов детей точно не знают, откуда деньги появляются в семье и какие функции они выполняют.

Только 12 процентов взрослых обсуждают семейный бюджет со своими детьми, а в остальных семьях дети просто перенимают финансовые привычки от родителей. Часто это ложные финансовые решения, неудачные инвестиции или импульсивные покупки.

Без правильного анализа доходов и расходов, а также привлечения ребенка к обсуждению семейного бюджета и финансовых ошибок, малыши никогда не будут готовы к взрослой и самостоятельной жизни.

Подготовка ребенка к взрослой жизни / Фото Pexels

Поскольку финансовой грамотности до сих пор не учат в школах, денежное просветительство должно стать обязательным элементом процесса воспитания и обучения детей дома.

Родители должны обеспечить детям элементарные навыки управления деньгами, а также привить им здоровые финансовые привычки, объяснить цену и пользу денег.

Как объяснить ребенку цену денег

Финансовые темы должны стать открытыми и привычными для обсуждений в семейном кругу. Взрослым необходимо отбросить собственные стереотипы, а также побороть заложенные еще в глубоком детстве нездоровые представления о деньгах.

Собственный пример

Финансовое образование и навыки детей напрямую зависят от наблюдения и имитации того, что делают взрослые. Поэтому, положительные ролевые модели в семье являются главными в мотивации и детском развитии.

Перед тем, как рассказывать ребенку теоретическую информацию о деньгах, инвестициях и менеджменте, проанализируйте собственное финансовое поведение. Составьте семейный бюджет и на его примере объясните ребенку, как происходит круговорот денег в вашей семье.

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Финансовые игры

Геймификация в обучении предполагает использование подхода, основанного на игре. Дети могут получать баллы или небольшие денежные вознаграждения, соревноваться со сверстниками и составлять таблицы результатов. Это вызовет интерес малышей к углублению своих знаний о финансах.

Финансовые игры не могут быть единственным методом обучения считать, зарабатывать, экономить, тратить или занимать деньги, но безусловно мотивирует ребенка больше интересоваться этой темой.

В интернете можно найти множество финансовых игр в открытом доступе для детей разного возраста, в том числе "День выплаты зарплаты", "Игра жизни" или "Денежный поток для детей".

Обучение с помощью игр / Фото 24 канал

Тематические книги

Чтение является полноценным и одним из самых эффективных методов повышения финансовой грамоты для подростков. Правда, современная молодежь не очень любит читать книги, однако, именно этот способ помогает не только углубить знания детей о деньгах, но и увеличить их словарный запас.

Существует много детской литературы на финансовую тематику, в том числе известные книги "Денежный ниндзя", "Умные деньги", "Инвестиции для детей" и др. Действительно хорошие произведения хорошо информируют, просвещают и задают правильный вектор движения.

Доступ к бюджетированию

Никогда не скрывайте от семьи реальное финансовое положение. Ребенок должен знать, сколько денег и за какую работу вы получаете. Это поможет избежать ситуаций, когда ребенок просит ему что-то купить, думая, что деньги просто появляются ниоткуда.

Привлекать ребенка к планированию семейного бюджета надо как только он научился считать. Мозговой штурм всех членов семьи помогает быстро решать сложные финансовые ситуации.

Если ваш ребенок хочет вступать в зарубежный вуз, предложите посчитать, сколько денег в месяц ему понадобится на переезд, страхование, оплату обучения и аренду жилья.

Финансовые возможности в будущем / Фото Pexels

Семейные ценности

Семейные ценности определяют, что общего есть значимым для всех членов семьи, а также помогают достигать больших целей. Здоровое финансовое поведение должно входить в этот список.

Моральный компас семьи сможет правильно функционировать только тогда, когда правильно будут расставлены финансовые приоритеты. Стоит создать семейный девиз, в котором хотя бы будут упоминаться слова "простота" или "минимализм".

Такие семейные убеждения позволят детям определять, что является правильным и ошибочным, злым и добрым, ценностным и заслуживающим внимания. Обсуждение и следование догм поможет также принимать хорошие финансовые решения в будущем.

Семейные ценности / Фото Unsplash

Возможности инвестиций

Несмотря на то, что сбережения в детском возрасте являются правильным путем к финансовой независимости в будущем, инвестиции – следующий шаг к благосостоянию. Важно рассказать детям, что деньги – это не просто важные бумажки, а эффективный инструмент в достижении целей.

Попробуйте объяснить малышу значение выражения "Деньги есть плохим хозяином, но хорошей прислугой». Определите термины инфляции, риска, процентности и инвестиций простыми словами.

Учить ребенка распоряжаться деньгами никогда не поздно. Откройте ему отдельный депозитный счет, чтобы он мог следить за процессом приумножения собственных, хоть и небольших, но доходов.

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