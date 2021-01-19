Как рассказать детям об аутизме: в Украине создали урок об инклюзии – материалы для учителей
Инклюзивное обучение в украинских школах сейчас находится в начале внедрения. У педагогов возникает множество вопросов о том, как все организовать. Поэтому в Украине создали урок, который поможет детям понять аутизм.
Общественная организация Happy Monday при поддержке Украинского культурного фонда создала урок для дошкольников или младших школьников, который развивает эмоциональный интеллект и учит воспринимать сверстников с расстройствами аутистического спектра, сообщает 24 канал.
К теме Половина школ учит детей с ООП: сколько в Украине инклюзивных классов
Урок начинается с просмотра мультфильма "Петя и Фонтаны" о дружбе здоровой девочки и мальчика с РАС, а продолжается он разъяснительной беседой и играми в классе.
Все игры разработали методисты и психологи. Они помогут детям почувствовать, что такое сенсорная чувствительность, личное пространство и невербальная коммуникация.
Смотрите мультик "Петя и фонтаны" о том, как понять аутизм:
Что такое аутизм?
Расстройство аутистического спектра – это расстройство развития человека, при котором мозг и нервная система функционируют нетипичным образом: человеку сложно дается общение, построение социальных взаимодействий и соблюдение поведенческих правил.
Поэтому дети с аутизмом иначе воспринимают информацию, особенно ее визуальную составляющую. Они более сфокусированы на отдельных деталях, чем на общей картине, им присущи высокий уровень тревоги и сенсорные особенности.
Как вести себя с детьми с аутизмом
- Учитель обязательно должен узнать у родителей все особенности, привычки и предпочтения ребенка, а также то, с помощью какого метода ребенок легче усваивает информацию.
- Надо спросить, легко ли ребенок идет на контакт, или ему нужно время в тишине для того, чтобы самостоятельно адаптироваться к новому. Ведь некоторые дети с аутизмом не любят, когда к ним прикасаются, а другие могут начать обнимать незнакомого человека.
- Учителю очень важно знать, что ребенку нравится и что он любит, чтобы поощрить его определенными действиями или словами в нужный момент.
- Обязательно надо узнать у родителей о поведении ребенка с аутизмом в состоянии стресса и нервного перенапряжения.
Кроме того, очень важно в детском коллективе найти общие интересы среди учеников. Примерами совместных занятий могут быть:
- Сборка различных предметов или фигур (LEGO или другие конструкторы, карты и т.д.).
- Наблюдения за различными движущимися механизмами (запуск электромоделей автомобилей, самолета).
- Сенсорные игры. Например, игры с сенсорными мячиками или фигурами с различными фактурами.
На что надо обратить внимание других детей при контакте с ребенком с аутизмом
- Расскажите ученикам в классе о предпочтениях и интересах ребенка с РАС.
- Не навязывайтесь, а также говорите простыми и короткими предложениями.
- Давайте время для ответа.
- Будьте терпеливыми к привычкам и предпочтениям ребенка с аутизмом.
- Не стоит касаться или брать ребенка за руку без его согласия.
- Подбадривайте и успокаивайте ребенка, если он обеспокоен.
- Следует помнить, что ребенку легче идти на контакт с одним лицом, чем с группой.
- Дети с аутизмом болезненно реагируют, когда их перебивают.
Поделиться новостью
-
Для развлечений и учебы: 5 причин, почему школьникам нужна собственная фотокамера23 декабря 2020 , 11:27
-
Будем пытаться вернуть детей за парты, потому что онлайн-обучение не заменит очное, – Шкарлет13 января , 17:22
-
Учебная программа для учащихся 5 – 9 классов: что предлагают изменить для школ14 января , 11:25