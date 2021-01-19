Инклюзивное обучение в украинских школах сейчас находится в начале внедрения. У педагогов возникает множество вопросов о том, как все организовать. Поэтому в Украине создали урок, который поможет детям понять аутизм.

Общественная организация Happy Monday при поддержке Украинского культурного фонда создала урок для дошкольников или младших школьников, который развивает эмоциональный интеллект и учит воспринимать сверстников с расстройствами аутистического спектра, сообщает 24 канал.

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Урок начинается с просмотра мультфильма "Петя и Фонтаны" о дружбе здоровой девочки и мальчика с РАС, а продолжается он разъяснительной беседой и играми в классе.

Все игры разработали методисты и психологи. Они помогут детям почувствовать, что такое сенсорная чувствительность, личное пространство и невербальная коммуникация.

Смотрите мультик "Петя и фонтаны" о том, как понять аутизм:

Что такое аутизм?

Расстройство аутистического спектра – это расстройство развития человека, при котором мозг и нервная система функционируют нетипичным образом: человеку сложно дается общение, построение социальных взаимодействий и соблюдение поведенческих правил.



Поэтому дети с аутизмом иначе воспринимают информацию, особенно ее визуальную составляющую. Они более сфокусированы на отдельных деталях, чем на общей картине, им присущи высокий уровень тревоги и сенсорные особенности.

Как вести себя с детьми с аутизмом

Учитель обязательно должен узнать у родителей все особенности, привычки и предпочтения ребенка , а также то, с помощью какого метода ребенок легче усваивает информацию.

, а также то, с помощью какого метода ребенок легче усваивает информацию. Надо спросить, легко ли ребенок идет на контакт , или ему нужно время в тишине для того, чтобы самостоятельно адаптироваться к новому. Ведь некоторые дети с аутизмом не любят, когда к ним прикасаются, а другие могут начать обнимать незнакомого человека.

, или ему нужно время в тишине для того, чтобы самостоятельно адаптироваться к новому. Ведь некоторые дети с аутизмом не любят, когда к ним прикасаются, а другие могут начать обнимать незнакомого человека. Учителю очень важно знать, что ребенку нравится и что он любит , чтобы поощрить его определенными действиями или словами в нужный момент.

, чтобы поощрить его определенными действиями или словами в нужный момент. Обязательно надо узнать у родителей о поведении ребенка с аутизмом в состоянии стресса и нервного перенапряжения.

Кроме того, очень важно в детском коллективе найти общие интересы среди учеников. Примерами совместных занятий могут быть:

Сборка различных предметов или фигур (LEGO или другие конструкторы, карты и т.д.).

Наблюдения за различными движущимися механизмами (запуск электромоделей автомобилей, самолета).

Сенсорные игры. Например, игры с сенсорными мячиками или фигурами с различными фактурами.

На что надо обратить внимание других детей при контакте с ребенком с аутизмом

Расскажите ученикам в классе о предпочтениях и интересах ребенка с РАС.

Не навязывайтесь, а также говорите простыми и короткими предложениями.

Давайте время для ответа.

Будьте терпеливыми к привычкам и предпочтениям ребенка с аутизмом.

Не стоит касаться или брать ребенка за руку без его согласия.

Подбадривайте и успокаивайте ребенка, если он обеспокоен.

Следует помнить, что ребенку легче идти на контакт с одним лицом, чем с группой.

Дети с аутизмом болезненно реагируют, когда их перебивают.

Каждый учитель может самостоятельно провести занятия по инклюзии у себя в школе. Все материалы – можно найти по ссылке.