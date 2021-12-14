Обижал, толкал и разрисовывал одежду маркером: на Херсонщине школьник буллил одноклассников

Буллингом в школе Генического района Херсонской области заинтересовалась полиция. Выяснилось, что там ученик издевался над сверстниками и оскорблял их.

За помощью к правоохранителям обратилось руководство учебного заведения. Педагоги самостоятельно не могли успокоить 13-летнего ученика, который буллил весь класс.

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Как парень издевался над детьми

Семиклассник так издевался над ровесниками:

толкал,

разбрасывал их вещи,

одежду обрисовывал маркером.

Ни на какие замечания учителей при этом ребенок не реагировал. Последней каплей стали публичные оскорбления одного из одноклассников.

Что говорит сам буллер? Сам обидчик заявил правоохранителям, что просто шутил над учениками. Инструкцию к таким развлечениям он подсмотрел в соцсетях. Молодой человек заверил, что не догадывался, что его действия могли оскорблять других детей.

Что сделали правоохранители

Работники ювенальной полиции, прибыв по вызову, провели проверку в заведении. Факт буллинга подтвердился. С буллером провели воспитательную беседу, а родители получили протокол за буллинг.

К слову, в Запорожье четверо школьниц от 15 до 16 лет начали конфликт с девушками 14, 13 и 16 лет. Все из-за личного – якобы парень одной агрессорки целовался со всеми тремя пострадавшими. Буллерки требовали деньги, а затем жестоко избили девушек.