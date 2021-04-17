Высший уровень финансовой грамотности помог бы легче переживать трудные времена. Такое мнение в автора книги "Радость от сбережений" Жанет Павини.

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Когда учиться

Финансовая грамотность может показаться недостижимой целью, однако она на самом деле намного проще, чем думают люди.

Для элементарного финансового благополучия необходимо хотя бы базовое понимание собственных финансов. Зная, сколько денег вы получаете и куда их тратите, можно уже жить без лишних хлопот,

– считает Павини.

Этот простой критический навык начинает ваше путешествие к достижению финансовой независимости и стабильности.

Страусиный метод закапывания головы в песок, когда вы не уверены, сможете ли свести концы с концами в этом месяце – не выгоден ни для вас, ни для вашей семьи.

Управлению деньгами стоит учиться на ранних этапах, поскольку позже ошибки будут стоить вам много в буквальном смысле.

Я не думаю, что существует возраст, когда уже поздно или рано учиться контролировать собственные деньги. Бюджетирование и инвестиции – то, чему должен научиться каждый в течение жизни,

– добавляет автор книги об экономии.

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С чего начать

Действия и знания имеют решающее значение в создании светлого финансового будущего. Эксперт предлагает 7 шагов, которые помогут обеспечить финансовое благополучие:

вычислите ежемесячный доход;

составьте бюджет и придерживайтесь его;

вычисляйте и анализируйте все расходы;

экономьте и откройте отдельные счета;

узнайте о возможностях и рисках кредитования;

заботьтесь о безопасности банковских данных;

узнайте свою кредитную оценку.

Совет! Во всех случаях распечатать необходимую информацию помогут принтеры Canon серии MegaTank. В комплекте с лазерным принтером Canon MF3010 всегда 2 картриджа, поэтому не придется тратить время на перезаправку. Быстро и удобно замените пустой картридж на полный и продолжайте печатать.