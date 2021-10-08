Городской голова Руслан Марцинкив рассказал, что поддельные справки были заверены печатями франковских поликлиник, которых в настоящее время уже не существует.

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По его словам, например, есть справки, подписанные поликлиникой № 2 и № 3, которых не существует, потому что они были ликвидированы еще три года назад.

То есть печати поликлиник поддельные, так как этих заведений уже не существует. Таких фактов, к сожалению, много. Также полиция докладывала, что были найдены сайты, на которых в открытом доступе продавались справки вакцинации по полторы тысячи гривен,

– заявил Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска добавил, что факты подделки COVID-справок есть по всей Украине. Полиция уже ведет расследование.

Руслан Марцинкив добавил, что всю информацию подали в полицию. Но он не назвал учебные заведения и имена учителей, у которых были поддельные сертификаты о вакцинации.

Для кого вакцинация является обязательной? Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса. В частности, в список входят и педагоги – воспитатели, учителя и преподаватели. И если они не сделают прививки против COVID-19, их отстранят от работы в учебном заведении.

К слову, мэр Ивано-Франковска ранее анонсировал приз в один миллион гривен школе, которая первой вакцинирует всех учителей от коронавируса. Теперь стало известно, какое учебное заведение победило – Вовчинецкая гимназия, там получили прививки все 44 работника.