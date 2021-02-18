В школах Одессы хотят ввести уроки финансовой грамоты. Факультативность или обязательность предмета пока обсуждается.

Такое предложение выдвинули члены постоянной Комиссии по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма в Одесской области.

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Соответствующее заявление уже подготовили на рассмотрение Верховной Радой Украины, а окончательное решение по внедрению предмета в школах будет принято на сессии областного совета, которая состоится 19 февраля.

Председатель комиссии Марина Зинченко рассказала, что развитие навыков финансовой грамотности у детей сейчас как никогда является приоритетным.

Финансовая грамотность станет залогом успеха школьников во взрослой жизни, и впоследствии будет помогать стране развиваться,

– считает Зинченко.

Школьникам планируют рассказывать об общественной ответственности в области уплаты налогов, а также учить пониманию бюджета, в частности для чего он нужен и на что из него идут деньги.

Факультативность или обязательность финансовой грамоты в школах Одессы пока обсуждается. Если Верховная Рада и Кабинет Министров Украины поддержат данное решение, то предмет можно будет вводить как обязательный.

Добавим, что в некоторых школах Одесской области практика проведения таких уроков уже существует, но предмет преподают в пределах факультатива и нерегулярно.