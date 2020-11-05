Иногда взрослые думают, что чем больше ребенок будет проводить времени с учебниками, тем лучше будет учиться. Однако на самом деле это может лишь перегрузить учеников и отбить желание к знаниям. Но действительно ли ребенку нужно так много домашнего задания?

Школьные программы и организация обучения построены так, что уже во 2 классе по санитарным нормам у учеников есть домашние задания. Об этом сообщил эксперт по проведению институционального аудита и заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Владимир Онацкий в фейсбуке.

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По его словам, для того, чтобы полноценно усвоить школьную программу, в старших классах на домашнее задание нужно потратить до четырех часов.

Онацкий считает, что школьное образование сейчас находится в глубоком кризисе, и государственная политика не способствует его преодолению. "30 и более различных по своим способностям и возможностям учеников на 45 квадратах в течение 11 лет – это стресс. Отсутствие полноценной образовательной траектории для каждого ученика – это дополнительный стресс. И как выход, как оправдание – это огромные домашние задания", – пишет эксперт.

Он отмечает, что одна из причин большого объема домашних заданий – это некачественное использование рабочего времени учеником на уроке. "Загляните в тетради своего ребенка, спросите, что выучил на уроке. Порадует ли вас увиденное и услышанное? Как достучаться до ученика, который в наушниках и в телефоне? Конечно, музыка приятнее, а игры интереснее", – добавил эксперт.

Однако Онацкий утверждает, что домашние задания не должны быть самоцелью учителя и средством самоутверждения. Так, учитель должен давать индивидуальные задания поискового или творческого характера, чтобы развивать интеллектуальные способности ребенка, интерес и мотивацию.

Лучше провести интересный урок и не задать домой ничего, чем целый урок переписывать упражнения из учебника, а потом еще домой задать два-три. К сожалению, школьное обучение в основном носит репродуктивный характер: прочитал-пересказал-забыл,

– заявил Онацкий.

Эксперт рассказал об одном эксперименте: в 10-11 классах театрального профиля не задавали домашних заданий вовсе. Тогда дети со всего города бежали в эту школу и радовались, что можно учиться без домашки. Но впоследствии они были вынуждены отказаться от этой практики, потому что если на уроке не были, домашки не сделать, то и знаний нет.

По словам эксперта, пороки современной школы – это перегрузки детей и их интересы, выходящие за рамки традиционного школьного образования.

Онацкий уверяет, что на проблему домашних заданий родители обращают внимание в каждой школе. "Но все говорят разное. Одни родители требуют от учителей уже в первом классе домашние задания и тщательно контролируют их исполнение, а другие не заглядывают в тетради ребенка вообще", – подытожил он.

К слову, Минобразования обратилось к учителям с просьбой избегать в условиях дистанционного обучения большого объема домашних заданий и не делать образовательный процесс чрезмерно длительным. Сергей Шкарлет считает, что от руководителей школ зависит, с какими знаниями и компетентностями школьники завершат этот учебный год.