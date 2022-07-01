Нужно только наличие интернета: как продлится вступительная кампания в условиях войны

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину вступительная кампания в этом году будет проходить в необычных условиях. Несмотря на это, каждый абитуриент получит возможность поступить в высшее учебное заведение.

Основными приоритетами являются безопасность и гарантия доступа к образованию всем украинским детям. Об этом 24 каналу рассказала глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

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Упрощенный порядок вступления

Учитывая, что в Украине пятый месяц продолжается война, специалисты разработали различные инструменты для поступления в вузы. Так, абитуриенты, проживающие на подконтрольной Украине территории, смогут сдать мультипредметный тест. Для детей, находящихся в районах, где продолжаются боевые действия, был создан специальный алгоритм, позволяющий поступить в вузы дистанционно. Это будет происходить посредством устного собеседования или творческого конкурса.

"Каждый абитуриент, который находится на временно оккупированной территории и физически не может уехать, будет иметь возможность поступить в любое учебное заведение. Для этого нужно иметь только интернет", – объясняет Гришина.

Кроме того, есть территории, которые не оккупированы, но там ведутся боевые действия. Например, город Николаев. Ситуация не разрешает открыть центры и провести мультипредметный тест. Именно поэтому специалисты составили перечень территорий, где абитуриенты смогут поступать по упрощенному порядку.

Это поможет уберечь интеллектуальный потенциал и предоставит всем нашим детям возможность получить доступ к образованию в Украине.

– заметила Гришина.

Она добавила, что ранее абитуриенты составляли четыре внешних независимых оценивания в отдельные дни, но в новых реалиях – это невозможно. Мультипредметный тест одноразовый, он будет охватывать вопросы нескольких предметов. В этом и состоит упрощение системы тестирования.

Национальный мультипредметный тест будет включать задачи по украинскому языку, математике и истории Украины. Каждый предмет будет содержать 20 вопросов.

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования подчеркнула, что такой тест является обязательным для поступления на государственный заказ или конъюнктурные специальности на контракт. Есть множество специальностей, на которые можно поступать (на контрактной основе) только на основании заявления и мотивационного письма.

"Все дети смогут получить доступ к профтехам образования, к профессиональному образованию и высшему образованию в Украине", – резюмировала Гришина.

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