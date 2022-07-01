Основными приоритетами являются безопасность и гарантия доступа к образованию всем украинским детям. Об этом 24 каналу рассказала глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина.
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Упрощенный порядок вступления
Учитывая, что в Украине пятый месяц продолжается война, специалисты разработали различные инструменты для поступления в вузы. Так, абитуриенты, проживающие на подконтрольной Украине территории, смогут сдать мультипредметный тест. Для детей, находящихся в районах, где продолжаются боевые действия, был создан специальный алгоритм, позволяющий поступить в вузы дистанционно. Это будет происходить посредством устного собеседования или творческого конкурса.
"Каждый абитуриент, который находится на временно оккупированной территории и физически не может уехать, будет иметь возможность поступить в любое учебное заведение. Для этого нужно иметь только интернет", – объясняет Гришина.
Кроме того, есть территории, которые не оккупированы, но там ведутся боевые действия. Например, город Николаев. Ситуация не разрешает открыть центры и провести мультипредметный тест. Именно поэтому специалисты составили перечень территорий, где абитуриенты смогут поступать по упрощенному порядку.
Это поможет уберечь интеллектуальный потенциал и предоставит всем нашим детям возможность получить доступ к образованию в Украине.
– заметила Гришина.
Она добавила, что ранее абитуриенты составляли четыре внешних независимых оценивания в отдельные дни, но в новых реалиях – это невозможно. Мультипредметный тест одноразовый, он будет охватывать вопросы нескольких предметов. В этом и состоит упрощение системы тестирования.
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