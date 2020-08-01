Министры, руководители департаментов и отделов центральных и региональных органов власти – люди, которые предоставляют от государства услуги, чтобы облегчить жизнь гражданам. Имеют ли государственные служащие в Украине необходимый профессиональный уровень и почему им нужно учиться – читайте дальше.

О том, почему государственным служащим так важно быть профессионалами своего дела – в программе "Образовательные войны" на 24 канале говорили эксперты Мария Богуслав, Владимир Куприй и Кирилл Миненко.

Обратите внимание Обучение после университета: для чего это украинцам

Нужно учиться всю жизнь

Владимир Куприй:

В любых сферах в мире существует принцип "обучение в течение жизни". Человек, который сейчас не учится всю жизнь, теряет профессионализм и перестает быть конкурентоспособным на рынке труда. Могут ли не учиться? Нет, не могут. Если внимательно изучать обязанности государственных служащих, то они обязаны заботиться о своем профессиональном развитии. Эта прямая норма и долг.



Владимир Куприй / Фото скриншот с видео

Руководитель и система государственной службы должна создать условия для этого. Профессиональное развитие является составной профессионального успеха.

Каким образом государство должно обеспечить обучение

Кирилл Миненко:

Должен быть определенный симбиоз, золотая середина. Должны быть привлечены как государственные средства, так и желание руководителя и государственного служащего. Стоит ли всех государственных служащих отправлять на обучение, лекции – нет, не стоит. Сейчас идет государственная служба и Министерство цифровой трансформации снимает определенные видеоролики, которые показывают 2 тысячам служащих в Украине. Далее – выборочно дают тесты, однако меняют тематику.



Кирилл Миненко / Фото скриншот с видео

И в одном, и во втором варианте средства государство тратит. Однако, если организовывать лекции, – это колоссальный масштаб, который не является необходимым. Второй вариант – это современное обучение и средств уходит значительно меньше.

Как служащим найти мотивацию для обучения

Мария Богуслав:

Когда мы проводили тренинги, то нам говорили в начале, что главное – дипломчик. Однако это вопрос качества. Если тренер классный и выкладывается на все 100%, то сложные участники (которые не хотят учиться – 24 канал) сами начинают говорить, общаться. Через 2 – 3 часа они утверждают, что с ними никогда такого не было.



Мария Богуслав / Фото скриншот с видео

В этом году ситация изменилась, потому что приняли постановление об обучении государственных служащих. Теперь они могут самостоятельно выбирать предметы, которые хотят изучать. Это очень хорошо, потому что это создает мотивацию самих людей и расширяет рынок услуг обучения таких служащих и дает возможность тренинговым центрам заходить на этот рынок и предлагать свои услуги.

Больше – смотрите в программе.

"Образовательные войны" – совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационного и цифрового образования, который реализуется в рамках соцпроекта "Образовательный хаб города Киева".