Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ученики должны пройти медицинский уход перед школой, однако это не обязательно делать именно перед началом учебного года.

Должны ли первоклассники проходить медицинский осмотр перед школой

Ляшко рассказал во время августовской конференции-2020: "Образование в условиях пандемии", что первоклассники должны пройти медицинский осмотр, потому что это базовая проверка состояния здоровья перед началом учебного года, передает 24 канал

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В то же время Ляшко отметил, что если регион находится в "оранжевой" или "красной" зонах, и есть риск, что невозможно организовать должный медицинский осмотр на этот период, то можно подвинуть сроки проверки здоровья. То есть они могут пройти медицинский осмотр через месяц-полтора, когда ситуация в регионе стабилизируется. Это должны решить родители ребенка со своим семейным врачом.

Должны ли школьники 2-11 классов проходить медицинский осмотр перед школой

По словам Ляшко, в Минздраве уже неоднократно отмечали, что ни одним нормативно-правовым актом не определено, что медицинские осмотры должны проводиться именно в мае или августе-сентябре. Его просто нужно провести раз в год.

Поэтому, Ляшко порекомендовал родителям школьников и учителям организовать прохождение медицинских осмотров ближе ко дню рождения ребенка. "Это позволит уменьшить количество очередей и предотвратит скопление людей в больницах", – добавил он. То есть проходить медосмотр можно не перед учебным годом, а когда-либо раз в год, и желательно поближе к именинам ребенка.

Добавим, что карту прививок в школу не обязательно нести, если ребенка вакцинировали в соответствии с календарем. По словам министра здравоохранения, даже во время пандемии коронавируса вакцинировать детей необходимо.