Мнения родителей и детей немного разделились. Школьники в большинстве своем хотят изучать новый предмет, однако родители не полностью уверены в достаточной квалификации педагогов.

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Мнения школьников

Школьнице Софии Тараненко нравится такая инициатива. По ее мнению, каждый должен знать, как правильно тратить деньги и платить налоги, ведь это поможет развить уровень общей осознанности.

К сожалению, есть вещи о финансах, о которых дети не знают, пока не столкнутся с ними в реальной жизни. Было бы замечательно заранее подготовиться и получить знания о реальном мире,

– рассказывает девочка.

Другая школьница София Даценко убеждена, что это также полезная новация для школьной программы. В связи с глобализацией появляются, в частности, новые финансовые задачи и услуги.

Получение знаний по финансовой грамотности поможет сформировать правильное отношение к личным деньгам и поможет принимать выгодные решения в будущем,

– настаивает София.

Ученица Татьяна Георгиева уверена, что рост материального достатка зависит от того, насколько целесообразно люди умеют тратить ресурсы и распоряжаться средствами.

Она рассказывает, что ей было бы интересно изучать финансовую грамотность, ведь это впоследствии поможет стать ей успешной. Кроме этого, повышение знаний населения о деньгах улучшит развитие экономики и обеспечит благосостояние граждан.

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Мнения родителей

Мать девятиклассницы Инна Молчанова отмечает, что финансовая грамотность необходима всем школьникам. По ее мнению, в развитых странах дети умеют обращаться с деньгами и понимают, что это является основой успешного будущего.

Однако не со всем в новой образовательной программе Инна соглашается.

Предпринимательство – это уже более узкий профиль. Считаю, что это не нужно, ведь воспитаем одних только предпринимателей. Сейчас на рынке труда большим спросом пользуются простые рабочие с аграрной отрасли и производства,

– добавляет мать девятиклассницы.

Мать двоих пятиклассников Анна Романенко подчеркивает, что в подходе к преподаванию этой дисциплины следует обеспечить ответственных специалистов из отрасли, а не вводить предмет "для галочки".

Трудно комментировать, поскольку я еще не видела, какой фактический материал содержат эти предметы. Однако в целом я сторонница предметов в школах, которые подготовят наших детей к реалиям жизни и научат их быть социально ответственными,

– рассказывает Анна.