Читайте советы от таких экспертов: преподавательницы Киевской школы экономики Анастасии Леухиной, президента корпорации "Гранд" Владимира Спиваковского и директора Ассоциации вальдорфских инициатив в Украине Ирины Шастал.

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Какие предметы должен знать ребенок после окончания школы

Современную программу украинской школы подростку невозможно качественно пропустить через себя, поэтому в лучшем случае дети учатся зазубривать и забывать материал, а в худшем – не учатся ничему.

Когда я училась в американской школе, мы изучали примерно 6 предметов за семестр. Где-то, до 10 в год. Это позволяло ежедневно и регулярно исследовать предмет, работать в командах. Сейчас в украинской программе моего сына 17 предметов. Это слишком,

– говорит Анастасия Леухина.

По ее словам, все дети разные, и у них разные суперсилы – физические и эмоциональные мощности. Она советует сделать обязательными языки и математику, потому что эти предметы всегда нужны на протяжении жизни. А все остальные давала бы детям на выбор.

Какими навыками и компетентностями должен обладать ученик? Эксперт Анастасия Леухина советует в период с 7 до 16 лет научить ребенка взаимодействуем с собой, своим телом, с семьей, различными группами людей разного возраста, с природой и государством, с миром в целом.



Девочка делает домашнее задание / Фото НУШ

А Владимир Спиваковский уверяет, что сейчас ученикам скучно учиться, а работодатели потом вообще не смотрят, что дети учили и какие оценки получали.

Знания должны поделиться в пропорции 50:50. Первая половина – это фундаментальные, классические знания. Вторая половина – новые современные знания по работе с информацией по экономике, искусственному интеллекту, криптовалюте т.д.,

– говорит эксперт.

Как нужно в школе заучивать информация

Зато Ирины Шастал утверждает, что ребенку нужно развивать память, и для этого стоит учить многое наизусть. Но важно понимать, в каком возрасте какие подходы используются.

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"Например, как изучают язык маленькие дети? Они все запоминают, но их никто не заставляет. Поэтому среда, созданная учителем, также должна иметь качество, когда ребенок мотивирован сам наполнять свою память", – добавляет она.

Например, в Вальдорфской школе ежедневно в течение 5 дней утром звучит стихотворение, которое все дети повторяют хором. На следующей неделе – уже новое стихотворение. Так, через некоторое время весь класс знает все стихи. И это получается непринужденно, без насилия.