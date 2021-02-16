Если ребенок не посещал детский сад по семейным обстоятельствам или причинам, не связанным с болезнью, то он может возвращаться в заведение дошкольного образования без медицинской справки, подтверждающей состояние здоровья.

Эксперты рассказали, что если ребенок пропустил несколько дней обучения в саду, потому что поехал в деревню к бабушке, то родители не обязаны потом приносить справку о здоровье ребенка.

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По словам специалиста Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Кристины Мачулян, в некоторых детсадах требуют справку, даже если ребенка не было два дня, в других – если он не посещал учебное заведение пять дней.

Когда нужно нести справку в садик

Она отметила, что в своей работе сады руководствуются Санитарным регламентом для дошкольных учебных заведений, утвержденным приказом МОН от 2016 года.

Согласно ему, после перенесенного инфекционного заболевания прием детей в садик разрешается при наличии медицинской справки, в котором ребенок находился под наблюдением. То есть, если ребенок не посещал детский сад из-за болезни, родители должны принести медицинскую справку,

– заявила эксперт.

В каких случаях справка не нужна

В санитарном регламенте говорится, что дети после временного отсутствия в саду по причинам, не связанным со здоровьем, принимаются без медицинских справок при отсутствии признаков заболевания.

Как понять, что ребенок здоров, когда он пришел в сад? По словам эксперта, утренний прием ребенка в садик каждый день должен проводить воспитатель группы.

Осуществляется обязательный опрос родителей или лиц, их заменяющих, о состоянии здоровья и визуально определяется состояние здоровья (кожные покровы, насморк и т.д.). При необходимости проводится термометрия,

– отметила Кристина Мачулян.

Так, дети с признаками инфекционного заболевания в садик не принимаются. Поэтому воспитатели обязаны вести наблюдение за состоянием здоровья детей, а в случае выявления признаков инфекционной болезни - сообщать медикам детсада.

Почему же некоторые сады требуют справку, если ребенок не ходил в садик? Требование о том, что прием детей в садик после длительного отсутствия возможен только при наличии справки от участкового врача предусматривалось Инструкцией о проведении противоэпидемических мероприятий по острым кишечным инфекциям, утвержденной приказом Минздрава СССР от 1989 года.

Однако, приказом Минздрава от 2016 года такие приказы не применяются в Украине.