Нужно больше сна, – ученые считают, что уроки в школах начинаются слишком рано

В украинских школах уроки начинаются в 8 или 9 часов утра, но ученые считают, что это слишком рано. Детям нужно больше спать, чтобы быть энергичнее и хорошо чувствовать себя.

Детям нужно больше сна

Во время карантина в школах подростки, которые учились дома, спали больше, чем обычно. Благодаря этому у них улучшились сон и общее самочувствие.

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Соответствующие результаты исследования обнародовали ученые из Цюрихского университета. Они опросили 3,6 тысячи старшеклассников в Швейцарии.

Наши результаты ясно указывают на пользу начинать школьные занятия позже утром, чтобы дети могли больше спать. Качество их жизни значительно улучшилось, а потребление алкоголя и кофеина уменьшилось,

– говорят исследователи.

Результаты опроса учащихся ученые сравнили с предыдущим опросом в 2017 году.

Во время исследования в течение учебной недели группа, которая училась дома, ложилась спать на 15 минут позже и просыпалась на 90 минут позже, то есть общий избыток сна составлял примерно 75 минут ежедневно. Дополнительное время сна способствовало тому, что дети испытывали больший уровень энергии.

Эмоциональное состояние учащихся во время карантина

Но в целом эмоциональное состояние детей во время обучения дома было хуже, в частности подростки:

чувствовали себя более одиноко,

жаловались на плохое настроение,

меньше развлекались и общались с друзьями.

Результаты показывают, что хотя изоляционное влияние домашнего обучения во время карантина имело определенные негативные последствия для подростков, дополнительное количество сна принесло преимущества, которые сделали дни изоляции более терпимыми.

"Несмотря на то, что карантин ухудшил здоровье и самочувствие молодежи, наши выводы показывают преимущества закрытия школ, которым до сих пор уделялось мало внимания", – говорят ученые.

В течение нескольких лет многочисленные исследования показывают, что школьный день следует начинать позже, поскольку это способствует улучшению бдительности учащихся и их самочувствия.

К слову, ранее канадские ученые исследовали связь онлайн-обучения с психическими проблемами у школьников. По их данным, дистанционка повышает риск развития депрессии и тревожности у учащихся старших классов. Детали – читайте здесь.