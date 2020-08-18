В этом году родители могут не нести в школу карту прививок ребенка. Несмотря на это, справку о календаре прививок, сделанных ребенку, в школе могут попросить.

Если ребенка вакцинировали в соответствии с календарем прививок, то карта для школы не обязательна. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует 24 канал.

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Если ребенка вакцинировали согласно календарю прививок, то в возрасте с 7 до 14 лет ему не проводят вакцинацию или ревакцинацию. То есть важно вовремя вакцинировать ребенка,

– подчеркнул Степанов

В то же время, в образовательном учреждении родителей могут попросить предоставить справку о календаре прививок.

Министр отметил, что даже во время пандемии коронавируса вакцинировать детей необходимо. Кроме этого, Степанов рассказал, что педагоги в этом году могут не проходить медосмотр.