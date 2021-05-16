Нужен ли карантин для детей в начальной школе

Великобритания: бесплатные репетиторы

В этой стране школьники, наверное, провели больше всего времени дома из-за карантина – там его объявляли трижды.

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А в январе-феврале 2021 года школы посещали только дети с ООП, дети из социально незащищенных семей и дети специалистов ключевых профессий (врачей, пожарных, полицейских, курьеров и т.д.).

Последний раз дети вернулись в школы в Великобритании в начале марта. Определенные правила остались. Например, в начальной школе ученики не должны носить маски.

Также учителя следят, чтобы дети находились в "классных пузырьках" – то есть весь день проводили в одном помещении со своими одноклассниками и не общались с другими детьми.



Ученики в школах Великобритании во время карантина / Фото "Главком"

Кроме того, дважды в неделю детям проводят экспресс-тесты (мазок из носа и горла), чтобы вовремя выявлять инфицированных COVID-19.

По словам профессора детской психологии Рединга Хелен Додд, особенно сложно переносить изоляцию ученикам начальной школы, ведь они нуждаются в свободе, пространстве и общении.

Да, в последнее время довольно часто дети выключали камеры, микрофоны во время урока и заменяли хотя бы виртуальное общение пассивным восприятием информации или формальным присутствием.

Лучше всего – дать ученикам год эмоционально выздороветь, работать в щадящем режиме, не давить, чтобы за год дети смогли учиться в полную силу своих способностей. Работать дистанционно в этом возрасте – не выход,

– добавляет профессор.

Дания: уроки под открытым небом и хула-хупы

Начальные школы и детсады должны работать как можно дольше. Ведь это означает, что родители могут спокойно работать, а от этого зависит экономическая стабильность.

В прошлом году учреждения для детей до 10 лет закрывались на карантин только в марте и половине апреля. Кроме того, страна первой из всех в Европе открыла их. Так же было и в этом году: с февраля власть уже сняла ограничения для обучения учащихся младших классов.

Что делали для обучения детей во время пандемии в Дании? Страна постоянно искала способы безопасного обучения. В частности, в школах:

парты раздвинули на два метра друг от друга,

классы разбили на группы, чтобы одновременно на уроках находились не более 10 – 12 детей,

родителям и посторонним запретили заходить на территорию школы,

учеников коллективно водят мыть руки с мылом: утром, перед обедом, посередине учебного дня и т.д.,

в перерывах учеников выводят во двор вместо того, чтобы сидеть в кабинетах или гулять по коридорам,

игры на свежем воздухе проводят с соблюдением социальной дистанции (сделали разметки, малышам выдают хула-хупы, которые демонстрируют безопасные от инфицирования границы).



Дети в масках на уроках / Фото "Освитория"

Интересно, что на улице дети не только играют. В Дании ввели немало уроков под открытым небом. А в учебной программе пока оставили только самые необходимые предметы, чтобы сократить количество и продолжительность уроков.

Германия: разделение классов и экспресс-тесты

Правительство Германии считает, что закрытие школ и детсадов приводит к катастрофическим последствиям для родителей. Ведь в прошлом году родители младших школьников выступали с протестами во время локдауна.

Поэтому в этот раз большинство регионов обеспечили очное обучение для детей до 10 лет. Где-то ввели смешанное обучение, где-то делали экспресс-тест дважды в неделю, чтобы не допустить больных детей в школе.

Кроме того, там ввели дополнительные условия для обучения в школе:

носить маски вне класса,

часто проветривать помещение,

проводить дополнительную дезинфекцию,

классы разделили на маленькие группы, которым не позволяют пересекаться,

дети приходят в школу в разное время, съедают свои ланчи отдельно.

К тому же, у каждой группы – свое место на площадке и один постоянный педагог, который не ведет уроки у второй половины класса.

Испания: маски и естествознание в спортзале

В Испании в 2020 году вводили наиболее строгий карантин во всей Европе. Поэтому там не только закрывали школы, но и запрещали выходить на улицу под страхом больших штрафов. Города патрулировали полицейские дроны.

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Как работают школы в Испании:

На входе в школу измеряют температуру,

поверхности три раза в день дезинфицируют,

помещение проветривают не менее 5 минут до и после уроков,

парты раздвинули на 1,5 метра,

маски приходится носить не только в коридоре, но и в классе во время уроков,

за учебный день учащиеся должны мыть руки не менее пяти раз,

часть уроков проводят в спортзале (например, естествознание, когда можно обсуждать тему, устроившись подальше друг от друга).

Другие страны

В апреле Франция стала первой в Европе по количеству заражений в сутки. Поэтому они объявили пасхальные каникулы на три недели. Родителям воспитанников садов и учащихся начальных классов пообещали выплатить материальную помощь на нянь. На конец апреля Венгрия, Словения, Чехия, Нидерланды позволили детсадам и начальным школам первыми вернуться из локдауна. В Греции и на Кипре ученики начальной школы тоже вернулись к очному обучению, но они должны носить маски. Перед возвращением за парты они должны пройти экспресс-тестирование. В Сербии классы начальной школы разделили на две группы и развели на две смены. Продолжительность уроков сократили. А вот школьники в возрасте от 10 лет – учились на дистанционном или смешанном обучении. Учебный год продлен на 5 дней. В Швеции не закрывали начальные и средние школы вообще. Там сначала также не носили маски, не вводили локдаун и не следили строго за соблюдением социальной дистанции. Но теперь карантин таки установили.

К слову, школы во всех областях Украины из-за улучшения эпидемической ситуации восстановили обучение для учеников. Где дети вышли из дистанционного на очное обучение – читайте в материале.