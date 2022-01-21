Ножницы с позолотой, хор, ведущий и священники: в Луцком вузе торжественно открыли бассейн

В Луцком национальном техническом университете торжественно открыли после ремонта спорткомплекс с бассейном. На церемонии красную ленту разрезали ножницами с позолотой, митрополит освятил воду, выступил хор.

На мероприятии присутствовало около ста человек, среди которых и министр образования Сергей Шкарлетт.

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В Луцком национальном техническом университете наконец-то отремонтировали спортивный комплекс с бассейном. Уже 20 января он был открыт, и церемонию организовали очень торжественную.

Фасад здания украсили сине-белыми шариками. Для мероприятия также заказали брендированные подушечки с логотипом университета, на которые положили золоченые ножницы.

Ножницы, которыми торжественно перерезали ленту

Руководил всем мероприятием ведущий. Перед входом он представил гостей, а затем было торжественное перерезание ленты теми же ножницами. Тогда все вошли в здание.

Перерезание ленты перед Луцким вузом

Культурную часть события пригласили обеспечить Волынский народный хор. После выступления хора митрополит Михаил раздал гостям свечи, встал на колено и освятил воду. Священники помолились.

Священник освятил воду в бассейне

Под патриотическую песню "Волынь моя" митрополит с ведром святой воды обошел вокруг весь бассейн, щедро окропляя всех присутствующих. А в конце он вместе с коллегами помолился за Украину.

Дальше выступили уважаемые гости. Последней выступала ректор, ей вручили большой муляж ключа. В конце произошло показательное заплыв студентов в новом бассейне.



Заплыв студентов в новом бассейне ЛНТУ

Добавим, что на мероприятии присутствовали следующие чиновники и депутаты:

министр образования и науки Сергей Шкарлетт;

заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукер;

председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко;

председатель Волынского облсовета Григорий Недопад;

ректор Волынского Национального университета им. Леси Украинки Анатолий Цось;

ректор ЛНТУ Ирина Вахович;

народный депутат Ирина Констанкевич;

народный депутат Вячеслав Рублев;

заместитель городского главы Луцка Ирина Чебелюк.

Еще на церемонии были работники университета, несколько священников и гости – более 100 человек. При этом защитные маски надевали лишь несколько чиновников, и то носили их не постоянно в течение мероприятия.

Чиновники и политики посетили торжественное открытие бассейна

Отметим, что в Волынской ОГА о торжествах решили не рассказывать. В новости на официальном сайте отмечается, что открыли после капитального ремонта спортивный комплекс ЛНТУ, на который ушло 21,5 миллиона гривен.

В то же время, пресс-служба МОН выпустила пресс-релиз о рабочем визите главы ведомства на Волынь, где он встретился с председателем ОГА и принял участие в открытии спорткомплекса. В тексте нет "торжественных" подробностей, но есть фото с церемонии.

Шкарлет присоединился к перерезанию ленты / Фото с сайта МОН

К слову, в Киеве в Государственном университете телекоммуникаций в канун 8 марта торжественно открыли женский туалет. Во время мероприятия перерезали ленту и зачитали поздравительное стихотворение.

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