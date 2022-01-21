На мероприятии присутствовало около ста человек, среди которых и министр образования Сергей Шкарлетт.
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В Луцком национальном техническом университете наконец-то отремонтировали спортивный комплекс с бассейном. Уже 20 января он был открыт, и церемонию организовали очень торжественную.
Да, фасад здания украсили сине-белыми шариками. Для мероприятия также заказали брендированные подушечки с логотипом университета, на которые положили золоченые ножницы.
Ножницы, которыми торжественно перерезали ленту
Руководил всем действом ведущий. Перед входом он представил гостей, а затем было торжественное перерезание ленты теми же ножницами. Тогда все вошли в здание.
Перерезание ленты перед Луцким вузом
Культурную часть события пригласили обеспечить Волынский народный хор. После выступления хора митрополит Михаил раздал гостям свечи, встал на колено и освятил воду. Священники помолились.
Священник освятил воду в бассейне
Под патриотическую песню "Волынь моя" митрополит с ведром святой воды обошел вокруг весь бассейн, щедро окропляя всех присутствующих. А в конце он вместе с коллегами помолился за Украину.
Дальше выступили уважаемые гости. Последней выступала ректор, ей вручили большой муляж ключа. В конце произошло показательное заплыв студентов в новом бассейне.
Заплыв студентов в новом бассейне ЛНТУ
Добавим, что на мероприятии присутствовали следующие чиновники и депутаты:
- министр образования и науки Сергей Шкарлетт;
- заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукер;
- председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко;
- председатель Волынского облсовета Григорий Недопад;
- ректор Волынского Национального университета им. Леси Украинки Анатолий Цось;
- ректор ЛНТУ Ирина Вахович;
- народный депутат Ирина Констанкевич;
- народный депутат Вячеслав Рублев;
- заместитель городского головы Луцка Ирина Чебелюк.
Еще на церемонии были работники университета, несколько священников и гости – более 100 человек. При этом защитные маски одевали лишь несколько чиновников, и то носили их не постоянно в течение мероприятия.
Чиновники и политики посетили торжественное открытие бассейна
Отметим, что в Волынской ОГА о торжествах решили не рассказывать. В новости на официальном сайте отмечается, что открыли после капитального ремонта спортивный комплекс ЛНТУ, который на это ушел 21,5 миллиона гривен.
В то же время, прессслужба МОН выпустила пресрелиз о рабочем визите главы ведомства на Волынь, где он встретился с председателем ОГА и принял участие в открытии спорткомплекса. В тексте нет "торжественных" подробностей, но есть фото с церемонии.
Шкарлет присоединился к перерезанию ленты / Фото с сайта МОН
К слову, в Киеве в Государственном университете телекоммуникаций в канун 8 марта торжественно открыли женский туалет. Во время действа перерезали ленту и зачитали поздравительное стихотворение.
В университете торжественно открыли женский туалет: смотрите видео