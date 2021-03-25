Новый ученик в классе: 10 советов для учителя, как облегчить адаптацию ребенка
Не всегда достаточно просто попросить нового ученика в классе рассказать о себе несколько слов. Учитель должен использовать некоторые приемы, которые помогут ребенку легче влиться в коллектив.
Источник:"Новая украинская школа"
Психолог Татьяна Романова поделилась советами о том, на что учителю надо обратить внимание, когда у него в классе новичок.
К теме Отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка является законным, – Верховный Суд
По ее словам, новый коллектив – это всегда стресс для ребенка. И следует понимать, что когда приходит новый ученик, то вся система будет меняться.
Чего не стоит делать учителю:
- Просить рассказать что-то о себе
Учителю лучше встретиться с ребенком и его родителями заранее и расспросить о заинтересованности нового ученика (ученицы).
Затем спросить: "Когда мы зайдем в класс, хочешь о себе рассказать или я расскажу то, что знаю?". И рассказывать о ребенке стоит, когда он заходит в класс, потому что тогда все обращают на него внимание.
- Обращать излишнее внимание, даже если хочется подчеркнуть достоинства
Например, если кто-то не может решить задачу, а новенький сделал это, нельзя говорить: "Он недавно пришел, а уже так хорошо решает задачи по новой теме. Будьте, как он". Нельзя противопоставлять новенького классу. Надо искать общее.
- Сразу вызвать к доске
Даже для решения легкого задания. Ведь откуда учитель знает, что ребенок не растеряется в стрессовой ситуации?
Учитель должен дать несколько недель ребенку на адаптацию. Нормально, когда ребенок первое время никак себя не проявляет, держится в стороне и хочет оставаться незаметным.
- Говорить, с кем дружить, а с кем – нет
Учителю хочется уберечь новичка от трудностей и посоветовать ему дружить с лучшими. Но это не очень конструктивный совет. Ребенок сам должен выбрать, как и его выберут.
Советы, как облегчить адаптацию нового ученика
- Интересуйтесь. Спросите, чем интересуется ребенок, какая часть школьного дня ему нравится больше всего и представьте ребенка одноклассникам, у которых похожие вкусы.
- Покажите новому ученику школу: скажите, где размещены гардероб, уборная, кабинет медработника и директора и другие важные места. Это придаст легкости новичку, а вам – возможность для более близкого знакомства.
- Привлеките других учеников к интеграции. Если у вас в классе есть именные вещи (папки, фотографии с подписями), попросите учеников помочь добавить имя новичка во все такие места.
- Познакомьте с правилами. Расскажите новому ученику обо всех визуальных сигналах, которые вы используете в классе, а также выделите время, чтобы показать любимые песенки класса и истории.
- Опишите свои ожидания и чувства. У каждого есть в жизни история, когда он чувствовал себя новеньким. Задайте себе вопрос: "Если бы я был новеньким в классе, что бы я хотел узнать о правилах школы и класса, историях, которые помогли бы мне чувствовать себя легче".
- Сыграйте в дженгу. Составьте вопросы (например, о предпочтениях, положительных ощущениях и "факты об ученике") и пронумеруйте их. Так же пронумеруйте бруски дженги. Извлекая бруски, ученики будут отвечать на вопросы и лучше узнавать друг друга.
- Одноклассник-помощник. Если есть возможность – посадите нового ученика с тем, кто поможет ему адаптироваться. Поэтому, если хорошо подобрать напарника, то новый ученик быстро почувствует себя в новой школе комфортно.
- Дайте задание. Попросите нового ученика помочь с работой в классе. Это поможет отвлечься, а заодно – придаст ощущение собственной ценности. Например, новичок может помочь раздать оборудование или собрать работы.
- Помните о родителях. Убедитесь, что семья нового ученика получила доступ к информации, которой вы уже делились с семьями других учеников.
- Письмо родителям. После первого дня новичка в вашем классе, дайте ему письмо и попросите передать родителям. В этом письме учитель должен представиться, рассказать о первом дне в школе, о чем ученики говорили в группах и другое. Такое письмо покажет родителям, что дети были под присмотром.
Поделиться новостью