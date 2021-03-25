Не всегда достаточно просто попросить нового ученика в классе рассказать о себе несколько слов. Учитель должен использовать некоторые приемы, которые помогут ребенку легче влиться в коллектив.

Психолог Татьяна Романова поделилась советами о том, на что учителю надо обратить внимание, когда у него в классе новичок.

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По ее словам, новый коллектив – это всегда стресс для ребенка. И следует понимать, что когда приходит новый ученик, то вся система будет меняться.

Чего не стоит делать учителю:

Просить рассказать что-то о себе

Учителю лучше встретиться с ребенком и его родителями заранее и расспросить о заинтересованности нового ученика (ученицы).

Затем спросить: "Когда мы зайдем в класс, хочешь о себе рассказать или я расскажу то, что знаю?". И рассказывать о ребенке стоит, когда он заходит в класс, потому что тогда все обращают на него внимание.

Обращать излишнее внимание, даже если хочется подчеркнуть достоинства

Например, если кто-то не может решить задачу, а новенький сделал это, нельзя говорить: "Он недавно пришел, а уже так хорошо решает задачи по новой теме. Будьте, как он". Нельзя противопоставлять новенького классу. Надо искать общее.

Сразу вызвать к доске

Даже для решения легкого задания. Ведь откуда учитель знает, что ребенок не растеряется в стрессовой ситуации?

Учитель должен дать несколько недель ребенку на адаптацию. Нормально, когда ребенок первое время никак себя не проявляет, держится в стороне и хочет оставаться незаметным.

Говорить, с кем дружить, а с кем – нет

Учителю хочется уберечь новичка от трудностей и посоветовать ему дружить с лучшими. Но это не очень конструктивный совет. Ребенок сам должен выбрать, как и его выберут.

Советы, как облегчить адаптацию нового ученика