Семья Ярошенко из Кропивницкого начала подготовку к новому учебному году. Татьяна, мама третьеклассника, рассказала, что планирует потратить на покупки 5 тысяч гривен.

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За необходимым семья Ярошенко пошли на базар. Там цены ниже, а выбор – больше. Школьнику надо подобрать новую вышиванку и костюм.

Как отметила продавщица на рынке, детские пиджаки стоят 800 – 850 гривен. Цена на брюки колеблется от 400 до 500 гривен. Это зависит от качества товара.

Сколько стоит канцелярия

Стоимость тетрадей составляет от 2,5 гривны за одну. Ручки – от 2 до 20 гривен. Хороший дневник с твердым переплетом обойдется минимум в 40 гривен. Дороже всего стоит качественный рюкзак. С ортопедической спинкой – 1 200 гривен.

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Спрос уменьшился, а цены выросли

Продавцы поделились, что спрос на их товары снизился. Это обусловлено карантином. Из-за того, что дети не ходили в школу, пеналы и рюкзаки не сносились. Чаще всего родители покупают только тетради и ручки.

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Худшие продажи еще и потому, что цены на школьные товары по сравнению с 2020 годом подскочили. В зависимости от бренда – на 10 – 20%.

Цены с прошлым годом, конечно, выросли, потому что растаможка товара в Украине поднялась на 2 доллара за килограмм. И сами цены по закупке поднялись. Но на сентябрь ничего дорожать не будет. Никто не будет поднимать цены,

– пояснил продавец Виталий.

В гардероб для Саши Ярошенко мама приобрела рубашку, пиджак, брюки и кожаные туфли. Из канцелярии – десяток тетрадей, 3 ручки, дневник, карандаши, альбом для рисования, резинку, клей и рюкзак.

Татьяна Ярошенко подчеркнула, что все покупки в целом стоили 4 тысячи гривен. Этого, предположила женщина, хватит на 1 учебный семестр.

Правительство поддержало многодетные семьи

Тамара воспитывает пятерых детей. Трое – школьного возраста. Пока ухаживает за маленькими, женщина временно не работает. Обеспечивает семью только отец. Чтобы подготовить малышей к школе, им надо потратить 10 тысяч гривен, а это почти весь семейный бюджет за месяц.

Поддержать малообеспеченные многодетные семьи гривной решили в правительстве. В течение августа государство пообещало выплатить им по 2 тысячи денежной помощи. Средства родителям предлагают использовать на покупки для школы.

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В Кабмине подчеркнули – никаких дополнительных документов многодетным семьям оформлять не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Однако родители отмечают, что на 2 тысячи в этом году в школу не скупиться.