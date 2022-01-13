Начало обучения после каникул

Почти все школы возобновили обучение после зимних каникул. Зимний отдых длился две недели – с 25 декабря по 9 января включительно. Итак, уже 10 января ученики во многих городах снова сели за парты.

Важно Киевские ученики вышли с каникул на обучение: какие ограничения действуют в школах

Только в Измаиле Одесской области учащиеся вышли с зимних каникул на дистанционку. Онлайн-обучение для всех школ города было введено из-за высокой заболеваемости детей.

В каких городах ученики уже вернулись к обучению:

Львов (80% школ города)

Киев

Харьков

Ровно

Кропивницкий

Полтава

Хмельницкий

Чернигов

Волынь

Сумы

Днепр

Кривой Рог

Но есть школы, где зимние каникулы стартовали 30 или даже 31 декабря. Однако для некоторых детей отдых сократили. Так, самые короткие будут длиться всего 9 дней (вместо 16 рекомендованных МОН).

В некоторых городах дети до сих пор отдыхают:

Ивано-Франковск – ученики ушли на каникулы 31 декабря, поэтому будут отдыхать дети до 16 января. Учеба начнется с понедельника, 17 января.

Житомир – в городе дети будут отдыхать до 16 января. За парты школьники сядут в понедельник, 17 января.

Мукачево – обучение в школах общины длилось до 31 декабря. Следовательно, зимние каникулы продлили до 23 января. В учебных заведениях учебный процесс начнется 24 января.

Львов – 20% школ города начали каникулы позже, на этой неделе дети еще отдыхают. Когда учащиеся возвращаются к учебе – читайте список по ссылке.

Каким будет обучение после каникул? Сейчас почти все регионы в желтой зоне карантина. Обучение там проходит очно, но с соблюдением правил карантина. В частности:

Могут работать только вакцинированные от коронавируса педагоги.

В помещениях учебных заведений санитарный режим. Да, на перерывах ученики должны носить маски.

В школы и сады не будут пускать родителей и других людей, не имеющих отношения к учебному процессу.

Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учащихся и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.

Учебные заведения, кроме садов и начальных школ, могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. Иначе школа должна перейти на дистанционку.

Интересное исследование! В украинских школах уроки начинаются в 8 или 9 часов утра, но ученые считают, что это рано. Детям нужно больше спать, чтобы быть более энергичными и хорошо чувствовать себя. Это показал опрос во время дистанционки.

В то же время в городе Светловодск Кировоградской области школьники несколько дней учились дистанционно. Все потому, что в классах очень холодно – самая низкая температура 13, самая высокая – 16 градусов. Подробности – читайте в статье.

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А в Харьковской области восемь школ на несколько дней перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. Школьники уже вернулись к обычной учебе.

Добавим, что на Волыни учащимся запретили выходить из школы на переменах после гибели школьника. Известно, что семиклассник, тело которого впоследствии нашли в реке, вместе с другими детьми ушел из школы во время большого перерыва. Подробности – читайте здесь.

Жалобы родителей на новое питание в школах

На этой неделе почти во всех украинских школах заработала новая система школьного питания, но некоторые дети отказываются есть новые блюда. По их словам, еда стала невкусной, ведь из привычных блюд убрали сахар и соль.

Обратите внимание Что из нового школьного меню ученикам нравится больше всего и какими будут безглютеновые блюда

Евгений Клопотенко говорит, что для этого нужен переходный период, а соль, сахар и хлеб можно использовать.

Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это не правильно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно,

– сказал он.

В комментариях к посту Евгения Клопотенко о питании недовольные родители пишут, что дети возвращаются домой голодными.

"В Одессе в садах уже убрали соль сахар вообще и хлеб. Считаю это бредом. Дети и так плохо едят, а еще и не соленое и не сладкое. Я не говорил, что там нужно прямо насаливать и килограммами сыпать сахар, но и убирать полностью тоже не вариант".

"Ребенок пришел из детского сада голодным. Если раньше ребенок не ел с утра молочную кашу, то мог спокойно съесть хлеб с маслом и сыром, запить чаем и до обеда спокойно дожить. Теперь масло не дают, чай и компот без сахара. Суп на воде с плавающим немного картофелем и морковью. Что за диета для малышей.. Целый день голодные ".

"Еще свекла вареная на терке натертая без соли и капли масла. Ни один ребенок не прикоснулся к пище, два ребенка вырвало".

Родители также отмечают уменьшение размера порций и увеличение стоимости. По их словам, существенно увеличилась стоимость питания – от 40 до 100 гривен.

Куда жаловаться родителям учащихся? Прежде всего Евгений Клопотенко советует родителям пересмотреть нормы нового питания (сделать это можно по ссылке). Если еда не соответствует прописанным там тезисам, это нарушение.

Если родители обнаружили нарушения, то могут попросить объяснений у администрации школы. Если школа не реагирует – обращайтесь в ГППС. Для этого они создали специальный чат-бот в телеграме.

Если у вас есть претензии к рациону ребенка, просите его делать фото, фиксируйте все и отправляйте жалобу в Госпродпотребслужбу. На их сайте в разделе "Обращение граждан" есть все контакты и образец жалобы.

Что известно о новом школьном питании Обновленное меню



Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.



Чем

– мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

– грибы;

– непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

– непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

– рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

– продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;

– продукция домашнего производства;

– также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, продукты с кремом, мороженое, пищевые концентраты. Обновленное меню содержит 160 различных блюд. В частности, теперь в меню есть пастуший пирог, синабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные наггетсы, ньоки и т.д. Кроме того, добавили и традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет смаковать банош, шпундру, вертуту, полтавский борщ, кулеш и т.д.Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.Чем запрещено кормить детей в школах:– мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;– грибы;– непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;– непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;– рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;– продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;– продукция домашнего производства;– также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, продукты с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

К слову, с начала нового семестра в 12 школах Одессы временно прекратили питание ученикам младших классов. Все потому, что поставщик услуг питания отказался продолжать сотрудничество со школами.

Скандалы в образовании

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В школе под Киевом подрались двое учеников, их забрала скорая

В школе под Киевом подрались два подростка, которые были лучшими друзьями. Их забрала скорая, у одного из учеников подозрение на перелом носа и ушиб головы. Детали инцидента – читайте в статье.

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"Было очень сильное задымление. Работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Горели подсобки под сценой актового зала на втором этаже. Трудности – суженный подход, дыму некуда было деваться", – рассказали в ведомстве.

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Сергей Квит / Фото "Зеркало недели"

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развитие дошкольного образования,

повышение инклюзивности.

развитие современной образовательной среды в профтехах, в частности в пределах дуального образования, что позволит соискателям овладевать знаниями, умениями и навыками, востребованными на рынке труда.

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развитие сети садиков;

утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования;

запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;

одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;

восстановление и развитие общежитий для проживания студентов вузов;

реализация проекта "Президентский университет";

создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;

развитие инновационной инфраструктуры на базе заведений высшего образования и научных учреждений.

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В МОН обнародовали даты проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру. Регистрация поступающих продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года (до 18:00).

Единый вступительный экзамен (основная сессия) состоится 22 июня. А единственное профессиональное вступительное испытание состоит из двух частей – теста общей учебной компетентности (ТОПК), который состоится 20 июня, а также предметного теста.

Даты проведения предметных тестов:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

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Венгрия приглашает украинских студентов на бесплатное обучение

Венгрия приглашает на обучение украинцев по бакалаврским, магистерским и аспирантским программам на 2022/2023 учебный год. Прием заявок длится до 15 января 2022 года. Подробности – смотрите по ссылке.

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