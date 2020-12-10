В Украине утвердили новый санитарный регламент для школ, который начнет действовать с января 2021 года. Как будут кормить учеников и организовывать обучение – читайте в материале.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга отметил, что сейчас есть много детей с ожирением, низкой физической активностью и другими проблемами, которые нужно решать, сообщает 24 канал.

Важно Утвердили новый санитарный регламент для школ: что изменится

Поэтому Министерство здравоохранения уделяет большое внимание улучшению детского здоровья. Для этого в Украине разработали новый санитарный регламент.

Требования нового санитарного регламента в школах

В частности, в нем изменены подходы к организации питания. Разрешено использовать кейтеринг (выездное обслуживание и питание детей) при условии безопасности и качества продуктов.

(выездное обслуживание и питание детей) при условии безопасности и качества продуктов. Стоит учесть основные принципы здорового питания. Для этого приказом Минздрава установлены требования с запретом или ограничением содержания соли, сахара и жиров.

Также совсем запрещено продавать в школьных буфетах такие продукты: снеки, чипсы. сухарики, поп-корн, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу, некоторые сладости и тому подобное. Какие продукты должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся? Злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

снеки, чипсы. сухарики, поп-корн, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу, некоторые сладости и тому подобное. Какие продукты должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся? Злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты. Впервые урегулирован вопрос организации питания детей с ООП. Если у ребенка есть справка об определенных диетических потребностях, то заведение вынуждено организовать отдельное питание для этого ребенка.

Если у ребенка есть справка об определенных диетических потребностях, то заведение вынуждено организовать отдельное питание для этого ребенка. Учащихся, которые проживают на расстоянии более 2 км до школы, должны обеспечить транспортом для подвоза в учреждения образования.

в учреждения образования. Работники школ, в частности как учителя, так и работники пищеблока, должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения этих сроков, таких работников нельзя допускать к работе в школе.

В случае нарушения этих сроков, таких работников нельзя допускать к работе в школе. Запрещена аренда школ не под образовательные нужды. Также установлены требования к благоустройству школ.

Также установлены требования к благоустройству школ. Минздрав позволил использовать в школах проводное или беспроводное подключение к интернету. Если в учебных заведениях установлены роутеры и Wi-Fi, они должны быть на высоте не менее 2 метров от пола.

Если в учебных заведениях установлены роутеры и Wi-Fi, они должны быть на высоте не менее 2 метров от пола. Есть также требования к компьютерному оборудованию в школах: если это персональные компьютеры – экран в них должен быть не менее 15 дюймов, а в ноутбуках – это может быть 14 дюймов. Но отдельно добавить клавиатуру и мышку.

в школах: если это персональные компьютеры – экран в них должен быть не менее 15 дюймов, а в ноутбуках – это может быть 14 дюймов. Но отдельно добавить клавиатуру и мышку. В каждом учебном заведении предусматривается 2-3 штуки промаркированной мебели. А также чтобы не было сколиоза у учеников – подбирать мебель по росту детей и дважды в год пересаживать учеников в другие ряды. Это будет профилактировать от нарушения осанки, зрения и слуха.

– подбирать мебель по росту детей и дважды в год пересаживать учеников в другие ряды. Это будет профилактировать от нарушения осанки, зрения и слуха. Учащихся, которые часто болеют простудными заболеваниями , рекомендовано размещать в третьем ряду подальше от окна.

, рекомендовано размещать в третьем ряду подальше от окна. Прописано, что в каждой школе должны быть внутренние санитарные зоны, в частности туалеты надо обустроить внутри заведения.

С другими нормами и требованиями подробнее можно ознакомиться в документе по ссылке.