Новый порядок организации инклюзивного обучения: главные изменения

11 января 2022 , 16:40
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Источник:

"На урок"

С 1 января вступил в силу новый порядок организации инклюзивного обучения в школах. Документ определяет организационные основы обучения учеников с ООП очной формы. Каким будет инклюзивное обучение – читайте в статье.

Уровни поддержки учеников  с ООП

Главным новшеством в организации инклюзивного обучения в школах стало введение пяти уровней поддержки для учеников с особыми образовательными потребностями.

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Уровни поддержки – это объем временной или постоянной поддержки учащихся во время обучения в школе в соответствии с их особыми образовательными потребностями.

Первый уровень поддержки

Он предоставляется учащимся с особыми образовательными потребностями, которые испытывают единичные, незначительные трудности I степени проявления. Решение школы принимается на основании:

  • письменного заявления родителей,
  • протокола оценки потребности учащегося в оказании поддержки в школе или заключении ИРЦ.

Поддержка реализуется ресурсами учебного заведения (оказывается консультативная помощь коррекционного педагога, учителя-логопеда, практического психолога), но если усилий школы недостаточно, родителям будет рекомендовано обратиться в ИРЦ.

Для учащихся этой категории инклюзивный класс не создается, а при распределении школьников между классами количество таких лиц не учитывается. Оказание поддержки первого уровня прекращается по решению команды или заявлению родителей.

Поддержка второго-пятого уровней предоставляется ученикам, у которых барьеры в различных сферах развития, препятствующие успешному функционированию (обучению/взаимодействию/игровой деятельности/мобильности).

В этом случае руководитель учебного заведения формирует инклюзивный класс на основании заявления родителя ученика и вывода ИРЦ о комплексной психолого-педагогической оценке развития школьника.

Механизм реализации поддержки предполагает:

  • приспособление образовательной среды (составление индивидуальной программы развития и учебного плана, адаптации учебников и материалов, дизайна помещений и т.п.);
  • наличие вспомогательных средств обучения, дополнительной поддержки (социальных услуг сопровождения);
  • консультации участников образовательного процесса со специалистами ИРЦ и педагогическими работниками заведений специального образования;
  • адаптация процедуры оценки с учетом особых образовательных потребностей ученика (по времени и содержанию), изменение методов тестирования.

Каждый уровень поддержки имеет определенные особенности, которые следует учесть при организации инклюзивного обучения.

Второй уровень поддержки предоставляется ученикам, которые испытывают трудности легкой (II) степени проявления. В классе могут быть трое таких учеников.

Для школьников этой категории предусмотрены:

  • ассистент учителя (при необходимости),
  • адаптация обучающих программ,
  • до двух коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в неделю.

Третий уровень поддержки предоставляется ученикам, которые испытывают трудности умеренной (III) степени проявления. В одном классе должно быть не больше двух таких учащихся.

Для школьников этой категории предусмотрены:

  • ассистент учителя и ассистент ученика (при необходимости),
  • адаптация учебных программ и адаптированное расписание занятий,
  • альтернативная коммуникация,
  • до четырех коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в неделю.

Четвертый уровень поддержки предоставляется ученикам, у которых трудности тяжелой (IV) степени проявления. В классе должен быть только один ученик.

Для школьников этой категории предусмотрены:

  • ассистент учителя и ассистент ученика,
  • адаптация или модификация содержания обучения,
  • адаптированное и/или модифицированное расписание занятий,
  • использование специальных технологий и приемов во время обучения,
  • до шести коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в неделю.

Пятый уровень поддержки предоставляется учащимся, которые испытывают трудности самой тяжелой (IV) степени. В классе должен быть только один ученик.

Для школьников этой категории предусмотрены:

  • ассистент учителя и ассистент ученика,
  • адаптация или модификация содержания обучения,
  • модифицированное расписание занятий,
  • изменение результатов обучения,
  • использование альтернативных методов обучения,
  • до восьми коррекционно-развивающих  и психолого-педагогических занятий в неделю.

Отметим, что заключения ИРЦ, выданные до 01 января 2022 года, действуют до окончания срока их действия (или до выдачи нового). Если в заключении нет информации об уровне поддержки ученика, то он определяется командой психолого-педагогического сопровождения с участием представителя ИРЦ.

Как зачислят учеников с ООП в школу

Согласно приказу МОН, зачисление учеников с особыми образовательными потребностями в школу осуществляется в соответствии с приказом руководителя, который издается на основании:

  • заявления о зачислении в учебное заведение, поданное лично одним из родителей ученика (необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность);
  • копии свидетельства рождения ребенка;
  • оригинала или копии медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о;
  • оригинала или копии заключения о психолого-педагогической оценке развития ребенка или выписки из протокола заседания психолого-медико-педагогической консультации (по желанию родителей ребенка);
  • оригинала или копии соответствующего документа об образовании (при наличии).

Для получения начального и базового среднего образования ученики с ООП, проживающие на территории обслуживания школы, имеют право на первоочередное зачисление в это учебное заведение.

Как организуют инклюзивное обучение в школах

Для организации инклюзивного обучения директор школы формирует команду психолого-педагогического сопровождения, которая в течение двух недель с начала обучения составляет индивидуальную программу развития ученика по форме. Она обязательно пересматривается по крайней мере дважды в год, учитывается всеми педагогами во время обучения и хранится в личном деле ученика три года.

По требованию родителей и в случае отчисления или перевода ученика в другое учебное заведение, родителям выдается копия индивидуальной программы развития.

Организацию инклюзивного обучения учащихся обеспечивает ассистент учителя согласно утвержденной должностной инструкции. В образовательном процессе индивидуальные социальные и социально-бытовые потребности учеников удовлетворяет ассистент учащегося (это может быть один из родителей, уполномоченное ими лицо или социальный работник).

Для обучающихся в разных инклюзивных классах одного или разных лет обучения могут быть созданы инклюзивные межклассные группы для изучения учебных предметов или курсов. Количество учащихся в такой группе должно быть не менее шести и не больше двенадцати человек.

Индивидуальный учебный план

Для учащихся с ООП может составляться индивидуальный учебный план, форму которого определяет учебное заведение. План составляет команда при участии учителей и родителей ученика, одобряет педсовет и утверждает руководитель учебного заведения.

Он должен быть подписан одним из родителей ученика и содержать:

  • информацию о названии учебного заведения;
  • ФИО ученика;
  • класс, в котором он учится;
  • цели исполнения и срок действия индивидуального учебного плана;
  • общий объем учебной нагрузки и количество часов в неделю для изучения учебного предмета (интегрированного курса);
  • информацию об адаптации или модификации содержания образовательных компонентов образовательной программы, последовательность, форму и темп их усвоения;
  • ожидаемые результаты обучения.

Психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги

На основе индивидуальной программы развития руководитель учебного заведения составляет и утверждает расписание проведения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий.

Его необходимо согласовать с расписанием учебных занятий класса, он должен отвечать педагогическим и санитарным требованиям, учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Психолого-педагогические и коррекционно-развивающие занятия проводятся:

  • работниками учебного заведения или дополнительно привлеченными специалистами;
  • в индивидуальной или групповой форме (от двух до восьми человек). Продолжительность индивидуальных занятий составляет от 20 до 25 минут, групповых – от 35 до 40 минут;
  • в ресурсной комнате, медиатеке школы исключительно в сопровождении педагогических работников, ассистента ученика или привлеченного специалиста.

Новый порядок формирует новую философию предоставления образовательных услуг школьникам с особыми образовательными потребностями. Индивидуальная модель поддержки и тесное взаимодействие с ИРС должна положительно повлиять на качество инклюзивного обучения и помочь школам улучшить процесс его организации.

Автор: Марія Бондар