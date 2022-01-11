Новый порядок организации инклюзивного обучения: главные изменения

С 1 января вступил в силу новый порядок организации инклюзивного обучения в школах. Документ определяет организационные основы обучения учеников с ООП очной формы. Каким будет инклюзивное обучение – читайте в статье.

Уровни поддержки учеников с ООП

Главным новшеством в организации инклюзивного обучения в школах стало введение пяти уровней поддержки для учеников с особыми образовательными потребностями.

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Уровни поддержки – это объем временной или постоянной поддержки учащихся во время обучения в школе в соответствии с их особыми образовательными потребностями.

Первый уровень поддержки

Он предоставляется учащимся с особыми образовательными потребностями, которые испытывают единичные, незначительные трудности I степени проявления. Решение школы принимается на основании:

письменного заявления родителей,

протокола оценки потребности учащегося в оказании поддержки в школе или заключении ИРЦ.

Поддержка реализуется ресурсами учебного заведения (оказывается консультативная помощь коррекционного педагога, учителя-логопеда, практического психолога), но если усилий школы недостаточно, родителям будет рекомендовано обратиться в ИРЦ.

Для учащихся этой категории инклюзивный класс не создается, а при распределении школьников между классами количество таких лиц не учитывается. Оказание поддержки первого уровня прекращается по решению команды или заявлению родителей.

Поддержка второго-пятого уровней предоставляется ученикам, у которых барьеры в различных сферах развития, препятствующие успешному функционированию (обучению/взаимодействию/игровой деятельности/мобильности).

В этом случае руководитель учебного заведения формирует инклюзивный класс на основании заявления родителя ученика и вывода ИРЦ о комплексной психолого-педагогической оценке развития школьника.

Механизм реализации поддержки предполагает:

приспособление образовательной среды (составление индивидуальной программы развития и учебного плана, адаптации учебников и материалов, дизайна помещений и т.п.);

наличие вспомогательных средств обучения, дополнительной поддержки (социальных услуг сопровождения);

консультации участников образовательного процесса со специалистами ИРЦ и педагогическими работниками заведений специального образования;

адаптация процедуры оценки с учетом особых образовательных потребностей ученика (по времени и содержанию), изменение методов тестирования.

Каждый уровень поддержки имеет определенные особенности, которые следует учесть при организации инклюзивного обучения.

Второй уровень поддержки предоставляется ученикам, которые испытывают трудности легкой (II) степени проявления. В классе могут быть трое таких учеников.

Для школьников этой категории предусмотрены:

ассистент учителя (при необходимости),

адаптация обучающих программ,

до двух коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в неделю.

Третий уровень поддержки предоставляется ученикам, которые испытывают трудности умеренной (III) степени проявления. В одном классе должно быть не больше двух таких учащихся.

Для школьников этой категории предусмотрены:

ассистент учителя и ассистент ученика (при необходимости),

адаптация учебных программ и адаптированное расписание занятий,

альтернативная коммуникация,

до четырех коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в неделю.

Четвертый уровень поддержки предоставляется ученикам, у которых трудности тяжелой (IV) степени проявления. В классе должен быть только один ученик.

Для школьников этой категории предусмотрены:

ассистент учителя и ассистент ученика,

адаптация или модификация содержания обучения,

адаптированное и/или модифицированное расписание занятий,

использование специальных технологий и приемов во время обучения,

до шести коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в неделю.

Пятый уровень поддержки предоставляется учащимся, которые испытывают трудности самой тяжелой (IV) степени. В классе должен быть только один ученик.

Для школьников этой категории предусмотрены:

ассистент учителя и ассистент ученика,

адаптация или модификация содержания обучения,

модифицированное расписание занятий,

изменение результатов обучения,

использование альтернативных методов обучения,

до восьми коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в неделю.

Отметим, что заключения ИРЦ, выданные до 01 января 2022 года, действуют до окончания срока их действия (или до выдачи нового). Если в заключении нет информации об уровне поддержки ученика, то он определяется командой психолого-педагогического сопровождения с участием представителя ИРЦ.

Как зачислят учеников с ООП в школу

Согласно приказу МОН, зачисление учеников с особыми образовательными потребностями в школу осуществляется в соответствии с приказом руководителя, который издается на основании:

заявления о зачислении в учебное заведение, поданное лично одним из родителей ученика (необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность);

копии свидетельства рождения ребенка;

оригинала или копии медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о;

оригинала или копии заключения о психолого-педагогической оценке развития ребенка или выписки из протокола заседания психолого-медико-педагогической консультации (по желанию родителей ребенка);

оригинала или копии соответствующего документа об образовании (при наличии).

Для получения начального и базового среднего образования ученики с ООП, проживающие на территории обслуживания школы, имеют право на первоочередное зачисление в это учебное заведение.

Как организуют инклюзивное обучение в школах

Для организации инклюзивного обучения директор школы формирует команду психолого-педагогического сопровождения, которая в течение двух недель с начала обучения составляет индивидуальную программу развития ученика по форме. Она обязательно пересматривается по крайней мере дважды в год, учитывается всеми педагогами во время обучения и хранится в личном деле ученика три года.

По требованию родителей и в случае отчисления или перевода ученика в другое учебное заведение, родителям выдается копия индивидуальной программы развития.

Организацию инклюзивного обучения учащихся обеспечивает ассистент учителя согласно утвержденной должностной инструкции. В образовательном процессе индивидуальные социальные и социально-бытовые потребности учеников удовлетворяет ассистент учащегося (это может быть один из родителей, уполномоченное ими лицо или социальный работник).

Для обучающихся в разных инклюзивных классах одного или разных лет обучения могут быть созданы инклюзивные межклассные группы для изучения учебных предметов или курсов. Количество учащихся в такой группе должно быть не менее шести и не больше двенадцати человек.

Индивидуальный учебный план

Для учащихся с ООП может составляться индивидуальный учебный план, форму которого определяет учебное заведение. План составляет команда при участии учителей и родителей ученика, одобряет педсовет и утверждает руководитель учебного заведения.

Он должен быть подписан одним из родителей ученика и содержать:

информацию о названии учебного заведения;

ФИО ученика;

класс, в котором он учится;

цели исполнения и срок действия индивидуального учебного плана;

общий объем учебной нагрузки и количество часов в неделю для изучения учебного предмета (интегрированного курса);

информацию об адаптации или модификации содержания образовательных компонентов образовательной программы, последовательность, форму и темп их усвоения;

ожидаемые результаты обучения.

Психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги

На основе индивидуальной программы развития руководитель учебного заведения составляет и утверждает расписание проведения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий.

Его необходимо согласовать с расписанием учебных занятий класса, он должен отвечать педагогическим и санитарным требованиям, учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Психолого-педагогические и коррекционно-развивающие занятия проводятся:

работниками учебного заведения или дополнительно привлеченными специалистами;

в индивидуальной или групповой форме (от двух до восьми человек). Продолжительность индивидуальных занятий составляет от 20 до 25 минут, групповых – от 35 до 40 минут;

в ресурсной комнате, медиатеке школы исключительно в сопровождении педагогических работников, ассистента ученика или привлеченного специалиста.

Новый порядок формирует новую философию предоставления образовательных услуг школьникам с особыми образовательными потребностями. Индивидуальная модель поддержки и тесное взаимодействие с ИРС должна положительно повлиять на качество инклюзивного обучения и помочь школам улучшить процесс его организации.