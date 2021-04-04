Американский банк F&M объявил о запуске специальных курсов финансовой грамотности для школьников. Ученики средних и старших классов смогут прослушать уроки бесплатно.

Страница онлайн-ресурса F&M Financial Tools теперь будет иметь раздел с серией цифровых уроков, разработанных специально для учеников 7 – 12 классов. 5 занятий были созданы компанией EVERFI, партнером банка по вопросам финансового образования.

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Подробнее о курсах

Каждый урок является адаптированным для комфортного прослушивания на всех видах цифровых устройств. Школьники смогут углубить свои знания по следующим темам:

инвестиции;

доходы;

долги;

сбережения;

расходы.

Банк F&M стал первым финансовым учреждением, которое предложило подобные услуги сразу в нескольких американских штатах.

Из-за современных изменений в методах преподавания и обучения, мы почувствовали обязанность в предоставлении возможностей виртуального подхода к теме финансовой грамотности,

– рассказывает специалистка по маркетинговым коммуникациям банка Мэйси Мэйфилд.

Финансовое учреждение F&M – относительно небольшой банк. Активы компании превышают 1 миллиард долларов, однако по всем США существует только 18 физических банковских отделений.

К слову, F&M – не единственное финансовое учреждение, которое занимается финансовым просвещением в США. Немецко-американский банк недавно объявил о конкурсе сочинений на финансовую тематику для школьников, победитель которого получит 10 000 долларов на обучение.