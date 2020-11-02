Министерство образования и науки утвердили условия приема на обучение в учреждения высшего образования в 2021 году. Как теперь будут поступать ученики в колледжи – читайте в материале.

Так, в 2021 году вступительная кампания в колледжи стартует в конце июня. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

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Как будут поступать в колледжи в 2021 году

Поступающие после школы смогут перед поступлением оценить свои шансы. То есть школьники смогут сначала сдать вступительные экзамены, творческие конкурсы, и только тогда, оценив свои шансы, подавать документы в учебное заведение.

Также при поступлении на основе полного или базового среднего образования, если абитуриент сдавал ЗНО и добавляет его результаты, его балл за вступительное испытание повышается на 25%.

Кроме того, для поступающих после 9-го класса период проведения вступительных экзаменов будет продлен. Это позволит заведениям продуманно подойти к организации вступительной кампании с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.

К тому же, в 2021 году будет дополнительный прием документов на контракт для поступающих после 9-го класса (на дневную форму обучения).