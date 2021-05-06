Еще с 1 сентября 2019 года в Украине заработало требование ко всем объектам питания – соответствие нормам НАССР (мировая система управления безопасностью пищевых продуктов). Соблюдение ее требований является обязательным для всех, кто занимается производством или изготовлением пищевых продуктов.
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В связи с этим постепенно должны проанализировать состояние каждой школьной столовой в Украине, чтобы привести все в порядок.
Но, по словам экспертов, здесь нужен не только мониторинг и формальная сертификация, но и знания для работников образования и сферы питания. В частности, нужен и хороший пример и опыт, чтобы дети питались безопасно.
Именно для этого в Украине уже почти год работает проект SCHOOL FOOD GENERATION, в рамках которого украинские и европейские общественные организации прилагают усилия, чтобы столовые в садиках и школах были безопасны.
Требования к пищеблокам прописаны в стандартах
Пищеблоки должны быть оборудованы так, чтобы обеспечить достаточную систему вентиляции, раздельные места для приема продуктов, приготовления и выдачи.
Кроме этого, большие требования существуют и для оборудования: это современные морозильные камеры и холодильники, оборудование для приготовления диетического меню, оборудование для поддержки санитарных условий.
Как школы могут изменить столовые
Во время конференции с экспертами НАССР и педагогами, эксперт Директората европейской интеграции и бюджетирования Владислав Дементьев рассказал о том, какие финансовые возможности имеют школы для внедрения этих изменений.
Сейчас есть два пути, которые могут использовать администрации наших школ и садиков:
- первый – это государственные программы из бюджетного фонда МОН Украины,
- второй – это местные бюджеты, в которых заложены средства на модернизацию школьных столовых.
Для этого администрации школ должны разработать проект модернизации и подать его на рассмотрение профильных органов власти. А те уже обеспечат частичное финансирование из собственных бюджетов. После этого школа может обратиться в государственные программы за дофинансированием.
Однако некоторые представители администраций школ не уверены, что предложенные изменения будут отвечать необходимым стандартам. Для этого были созданы пилотные проекты, и несколько школ уже получают необходимое оборудование.
Например, мариупольская школа №15 уже закупила оборудование – приблизительная стоимость оборудования 50 тысяч евро (это пароконвектомат, паровая кулинарная система, электросковородка, электрическая плита, три холодильных шкафа, морозильник, посудомоечная машина, прилавки в столовой, овощерезки, мясорубки и тому подобное.
Как эти требования повлияют на здоровье детей? После внедрения всех изменений, требует НАССР, на пищеблоки в школах не смогут попасть некачественные продукты. Ведь еще на этапе приема от поставщика можно в документах отследить методы контроля, которые прошло сырье.
Также для качества питания поможет:
- мойка и дезинфекция кухонного и столового инвентаря,
- соблюдение правил личной гигиены,
- уборка мусора и отходов,
- борьба с вредителями,
- соблюдение технологии приготовления блюд,
- наличие современного оборудования,
- избежание перекрестного загрязнения продукции путем соблюдения правил хранения пищевых продуктов и тому подобное.
К слову, с 1 января 2021 года детей в школах должны кормить по-новому и без вредной пищи. Чем запрещено кормить детей в школах:
- Непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- Непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;
- Продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- Запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.
Автор: Вероника Миронова