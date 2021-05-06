Еще с 1 сентября 2019 года в Украине заработало требование ко всем объектам питания – соответствие нормам НАССР (мировая система управления безопасностью пищевых продуктов). Соблюдение ее требований является обязательным для всех, кто занимается производством или изготовлением пищевых продуктов.

К теме Правительство утвердило новые нормы питания в школах, садиках и оздоровительных заведениях

В связи с этим постепенно должны проанализировать состояние каждой школьной столовой в Украине, чтобы привести все в порядок.

Но, по словам экспертов, здесь нужен не только мониторинг и формальная сертификация, но и знания для работников образования и сферы питания. В частности, нужен и хороший пример и опыт, чтобы дети питались безопасно.

Именно для этого в Украине уже почти год работает проект SCHOOL FOOD GENERATION, в рамках которого украинские и европейские общественные организации прилагают усилия, чтобы столовые в садиках и школах были безопасны.

Требования к пищеблокам прописаны в стандартах

Пищеблоки должны быть оборудованы так, чтобы обеспечить достаточную систему вентиляции, раздельные места для приема продуктов, приготовления и выдачи.

Кроме этого, большие требования существуют и для оборудования: это современные морозильные камеры и холодильники, оборудование для приготовления диетического меню, оборудование для поддержки санитарных условий.

Как школы могут изменить столовые

Во время конференции с экспертами НАССР и педагогами, эксперт Директората европейской интеграции и бюджетирования Владислав Дементьев рассказал о том, какие финансовые возможности имеют школы для внедрения этих изменений.

Сейчас есть два пути, которые могут использовать администрации наших школ и садиков:

первый – это государственные программы из бюджетного фонда МОН Украины,

второй – это местные бюджеты, в которых заложены средства на модернизацию школьных столовых.

Для этого администрации школ должны разработать проект модернизации и подать его на рассмотрение профильных органов власти. А те уже обеспечат частичное финансирование из собственных бюджетов. После этого школа может обратиться в государственные программы за дофинансированием.

Однако некоторые представители администраций школ не уверены, что предложенные изменения будут отвечать необходимым стандартам. Для этого были созданы пилотные проекты, и несколько школ уже получают необходимое оборудование.

Например, мариупольская школа №15 уже закупила оборудование – приблизительная стоимость оборудования 50 тысяч евро (это пароконвектомат, паровая кулинарная система, электросковородка, электрическая плита, три холодильных шкафа, морозильник, посудомоечная машина, прилавки в столовой, овощерезки, мясорубки и тому подобное.

Как эти требования повлияют на здоровье детей? После внедрения всех изменений, требует НАССР, на пищеблоки в школах не смогут попасть некачественные продукты. Ведь еще на этапе приема от поставщика можно в документах отследить методы контроля, которые прошло сырье.

Также для качества питания поможет:

мойка и дезинфекция кухонного и столового инвентаря,

соблюдение правил личной гигиены,

уборка мусора и отходов,

борьба с вредителями,

соблюдение технологии приготовления блюд,

наличие современного оборудования,

избежание перекрестного загрязнения продукции путем соблюдения правил хранения пищевых продуктов и тому подобное.

К слову, с 1 января 2021 года детей в школах должны кормить по-новому и без вредной пищи. Чем запрещено кормить детей в школах:

Непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока; Непастеризованные соки, газированные напитки и кофе; Продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта; Запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Автор: Вероника Миронова