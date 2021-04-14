Законопроект определяет новые требования для осуществления образовательной деятельности коммунального лицея, выполнение которых должен обеспечить учредитель.
К теме Это будет школа, которая готовит к жизни, – депутат рассказала, какими будут лицеи в Украине
Что предусматривает законопроект
Документ предусматривает, что опорные учебные заведения будут обеспечивать обучение не только для учащихся 1 – 4 и 5 – 9 классов, но и профильное среднее (10 – 11 классов).
Согласно законопроекту, до 2027 года отсрочиваются нормы относительно функционирования в коммунальных лицеях не менее четырех 10 – 12 классов, а также юридическое выделение начальных школ, гимназий, лицеев.
Также законопроект обязывает местные органы власти до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования эффективной сети лицеев.
В то же время документ обязывает учредителей лицеев до 1 сентября 2027 года обеспечить выполнение планов формирования эффективной сети лицеев, осуществить конкурсный отбор учителей, директоров и тому подобное.
Решение о создании коммунальных лицеев, как отдельных юридических лиц, их реорганизации, ликвидации или перепрофилировании будут принимать областные, городские советы, Верховная Рада, АР Крым и другие представительные органы,
– подчеркнули в МОН.
Кроме того, законопроект отменяет норму, когда такие полномочия лицея среди городских советов имели только советы городов с населением более 50 тысяч человек.
Законопроект также позволяет представительным органам территориальных общин выполнять функции учредителей лицеев до полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы (1 сентября 2027 года).
В МОН отметили, что законопроект предусматривает создание правовых оснований для функционирования нового государственного учреждения, которое будет обеспечивать предоставление образовательных услуг учащимся, которые находятся на стационарном лечении.
Что МОН хочет добавить в законопроект
В то же время министр образования Сергей Шкарлет заявил, что у МОН есть предложения к законопроекту, которые стоит рассмотреть во время его подготовки ко второму чтению.
В частности, МОН предлагает дополнительно урегулировать вопрос:
- деятельности в составе лицеев структурных подразделений, которые могут обеспечивать получение дошкольного и начального образования;
- количества десятых классов в составе лицея – не меньше двух десятых классов, предусмотрев при этом требование в отношении количества разных профилей обучения – не менее трех;
- определение полномочий правительства по созданию специально уполномоченного государством учреждения, которое должно обеспечить доступность образования для детей, которые находятся на длительном лечении.
К слову, глава Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.