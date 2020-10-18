Новые примеры несправедливости: Шкарлет хочет повышения зарплат работников сферы образования
Временный глава Министерства образования и науки отметил необходимость повышения заработных плат работникам сферы образования. В частности, он уже дважды обращался в Минфин с предложением повысить зарплаты работникам УЦОКО.
Однако, этот вопрос всегда зависал во "властных" коридорах, написал Шкарлет в своем телеграм-канале.
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"Меня упрекали, что я якобы хочу отменить ВНО. Но правда в том, что в течение последних месяцев я упорно пытался обеспечить качественную работу Украинского центра оценивания качества образования и региональных центров, которые, собственно, и проводят ВНО", – отметил Сергей Шкарлет.
И.о. министра образования заверил, что методисты УЦОКО выполняют огромную и ответственную работу. В частности, прорабатывают миллионы документов выпускников, вовремя готовят данные, добросовестно поддерживают работу и тому подобное. Однако за это они имеют среднемесячный должностной оклад в размере 10 тысяч гривен.
В частности, Шкарлет привел пример руководителя НАОКВО, который получает 106 тысяч гривен в месяц. Но, по словам и.о. МОН, его агентство не может вовремя выплатить зарплату своим же экспертам.
300 работников системы оценивания ежегодно обеспечивают возможность справедливого поступления в учреждения высшего образования более 300 тысяч абитуриентов, – добавил Шкарлет.
Глава МОН добавил, что общался с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром Минфина Сергеем Марченко. "Нам удалось достичь принципиального согласия относительно повышения заработной платы работникам УЦОКО и региональных центров", – заявил Шкарлет.
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