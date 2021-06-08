Новые правила пребывания детей в летних лагерях: что нужно знать родителям

В Минздраве выдали постановление о противоэпидемических мероприятиях в детских заведениях оздоровления и отдыха. Что теперь запрещается и при каких условиях могут работать летние лагеря – читайте в статье.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине закрыли пришкольные лагеря, однако учреждения отдыха и оздоровления во время карантина будут работать.

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Не будут допускать детей, которые не прошли медосмотр и у которых нет медицинской справки формы 079/о.

которые не прошли медосмотр и у которых нет медицинской справки формы 079/о. В каждом лагере будет ежедневный температурный скрининг. Поэтому детей с температурой более 37,2°С также не будут допускать в заведение.

Если у ребенка будет повышенная температура уже в лагере, его немедленно изолируют, после чего госпитализируют или передадут родителям для возвращения домой.

уже в лагере, его немедленно изолируют, после чего госпитализируют или передадут родителям для возвращения домой. В лагерях запрещается использовать мягкие игрушки и многократные тканевые полотенца для вытирания рук.

В учреждениях отдыха запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и мероприятий с участием приглашенных лиц.

Для организации питания детей необходимо разработать адаптивный график с целью предотвращения скопления лиц.

Запрещается посещать детей родителям или другим лицам. В то же время, в заведении отдыха могут присутствовать родители, если они прибыли для реализации своих законных прав.

Вход и пребывание родителей в заведении разрешается с целью защиты прав ребенка и реализации ими прав, предусмотренных законодательством,

– говорится в постановлении.

Также Минздрав рекомендует:

ограничить количество детей в отрядах для обеспечения противоэпидемических условий;

ограничить занятия и игры, требующие использования многоразового инвентаря детьми;

проводить дополнительные игры и упражнения, которые доносили бы детям важность дистанцирования и мер профилактики;

предоставлять приоритет активностям, проводимых на открытом воздухе;

ограничить занятия и игры, предусматривающие физический контакт между детьми и персоналом.

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В Минздраве добавили, что допуск к работе персонала заведения возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты (респираторов или масок) после проведения измерения температуры.

А при входе на территорию заведения и в помещениях необходимо разместить плакаты по профилактике распространения СOVID-19), установить антисептики и др.

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