Новые правила питания в школах: чем запрещено кормить детей
В украинских школах с 1 января 2021 года действуют новые правила питания детей. Поэтому в Минздраве назвали продукты, которые запрещено продавать детям в школьных буфетах.
Санитарный регламент установил новые требования в школах. В частности, согласно указу Министерства здравоохранения, ответственным за соблюдение правил является учредитель и руководитель учебного заведения.
Интересно Школьное питание в США: что там запрещено и как ученикам помогают во время карантина
В то же время ежедневно будут контролировать ситуацию руководитель и медицинский работник учебного заведения.
Чем запрещено кормить детей в школах
Основные изменения санитарного регламента коснулись питания детей в школах. Поэтому отныне запрещено продавать такие продукты:
- кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм продукта;
- изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты;
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки;
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- газированные напитки, в частности, сладкие газированные напитки и энергетические напитки;
- кофе и кофейные напитки;
- грибы;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- запрещены продукты с содержанием синтетических красителей и ароматизаторов (кроме ванилина, этилванилина и ванильного экстракта), подсластителей, усилителей вкуса и аромата, консервантов;
- продукция домашнего производства;
- продукты с содержанием частично гидрогенизированных растительных жиров (трансжиров).
Изменения в школьном питании детей / Фото из фейсбука Елены Зеленской
Добавим, что в ежедневном школьном рационе учащихся должны быть злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.
Также будет урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями. То есть если есть справка от семейного врача или педиатра об определенных диетических потребностях ребенка, то школа обязана организовать отдельное питание с учетом рекомендаций.
Изменения в школьном питании детей / Фото из фейсбука Елены Зеленской
По словам жены президента Елены Зеленской, ученики с 1 до 4 класса и дети социальных категорий питаются бесплатно. Остальным ученикам обеды и завтраки оплачивают родители и местные власти.
Поделиться новостью
-
Для развлечений и учебы: 5 причин, почему школьникам нужна собственная фотокамера23 декабря 2020 , 11:27
-
Праздничный wish-лист учителя: что должен сделать педагог во время зимних каникул5 января , 18:33
-
Каким будет второй семестр для учащихся: ответ Департамента образования и науки11 января , 09:49