В украинских школах с 1 января 2021 года действуют новые правила питания детей. Поэтому в Минздраве назвали продукты, которые запрещено продавать детям в школьных буфетах.

Санитарный регламент установил новые требования в школах. В частности, согласно указу Министерства здравоохранения, ответственным за соблюдение правил является учредитель и руководитель учебного заведения.

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В то же время ежедневно будут контролировать ситуацию руководитель и медицинский работник учебного заведения.

Чем запрещено кормить детей в школах

Основные изменения санитарного регламента коснулись питания детей в школах. Поэтому отныне запрещено продавать такие продукты:

кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм продукта;

и сладкие зерновые продукты с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм продукта; изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты;

пищевые концентраты; мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

промышленного и кулинарного производства; непастеризованное молоко и молочные продукты , изготовленные из непастеризованного молока;

, изготовленные из непастеризованного молока; непастеризованные соки ;

; рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей; газированные напитки , в частности, сладкие газированные напитки и энергетические напитки;

, в частности, сладкие газированные напитки и энергетические напитки; кофе и кофейные напитки;

и кофейные напитки; грибы ;

; продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта; запрещены продукты с содержанием синтетических красителей и ароматизаторов (кроме ванилина, этилванилина и ванильного экстракта), подсластителей, усилителей вкуса и аромата, консервантов;

(кроме ванилина, этилванилина и ванильного экстракта), подсластителей, усилителей вкуса и аромата, консервантов; продукция домашнего производства ;

; продукты с содержанием частично гидрогенизированных растительных жиров (трансжиров).



Изменения в школьном питании детей / Фото из фейсбука Елены Зеленской

Добавим, что в ежедневном школьном рационе учащихся должны быть злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.

Также будет урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями. То есть если есть справка от семейного врача или педиатра об определенных диетических потребностях ребенка, то школа обязана организовать отдельное питание с учетом рекомендаций.



Изменения в школьном питании детей / Фото из фейсбука Елены Зеленской

По словам жены президента Елены Зеленской, ученики с 1 до 4 класса и дети социальных категорий питаются бесплатно. Остальным ученикам обеды и завтраки оплачивают родители и местные власти.

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