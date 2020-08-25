Министерство здравоохранения обновило правила, касающиеся организации учебного процесса в школах. В частности, ученикам начальных классов можно находиться в заведении без масок, а учителя в оранжевых зонах должны использовать защитные щитки.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 25 августа, передает 24 канал.

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По его словам, Минздрав решил обновить рекомендации Всемирной организации здравоохранения после общения с международными экспертами и педагогами. Поэтому, появились определенные изменения в противоэпидемиологических мероприятиях в Украине.

Так, глава министерства назвал несколько новых правил, которых должны придерживаться работники и учащиеся образовательных учреждений.

Новые правила обучения в школе

учащимся 1 – 4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора;

в оранжевых регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках;

учителя же, которые работают в желтой или зеленой зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию. Преподовать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Кроме того, в Минздраве отметили, что они вскоре обнародуют полный перечень правил с протоколами и рекомендациями.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала