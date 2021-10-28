Новые области в красной зоне: как там будут работать школы и садики

С 30 октября 2021 года в красную зону карантина перейдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Как там будут работать школы и вузы – читайте в статье.

За прошедшие сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали более 22,5 тысячи новых больных коронавирусом. Среди инфицированных 1 532 детей. Поэтому во многих регионах усилили карантин.

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Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о внесении в красную зону еще 7 областей – Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области. Усиленный карантин там будет действовать с 30 октября.

В то же время уже по состоянию на 27 октября в красную зону входят 8 регионов:

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Запорожская область,

Одесская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Ровненская область,

Николаевская область.

Как могут работать школы в красной зоне Постановление правительства объясняет, что учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если там все 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. В то же время детские сады и начальные школы могут работать в привычном формате. В МОН подчеркнули, что обучение в школах с 25 октября будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. В то же время вузам советовали перейти на дистанционку до 15 ноября.

Работа школ в новых регионах красной зоны

Ивано-Франковск

Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что школы, согласно постановлению правительства, могут работать в красной зоне, если там вакцинировано 100% работников. Начальные школы могут работать без ограничений (при условии вакцинации 80% сотрудников).

Он отметил, что сейчас все школы Ивано-Франковска имеют более 80% вакцинированных учителей. Поэтому ученики 1 – 4 классов будут учиться в привычном режиме. В то же время ученики 5 – 11 классов будут учиться очно, если в школе все работники будут вакцинированы. Сейчас таких только две школы в городе. Поэтому большинство школ (ученики 5 – 11 классов) будут работать дистанционно.

Житомир

В Житомире школьникам продлили каникулы до 7 ноября, поэтому они будут отдыхать две недели подряд. Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Будет ли дистанционка после каникул – пока неизвестно. Но на сайте Житомирского горсовета отметили, что запрещена работа учреждений образования в красной зоне. Могут работать только те школы, где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат.

Киев

В Киеве закрыли школы на карантин с 23 октября по 8 ноября. Таким образом, каникулы для школьников продлятся до 31 октября. А на следующей неделе примут решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах. Детские сады продолжат свою работу в привычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Добавим, что в Киеве по состоянию на 22 октября было только 7 школ и 24 садика, где вакцинировано 100% работников. Все остальные школы там не могут работать во время красной зоны карантина.

Львов

Во Львове сейчас в школах каникулы до 31 октября. А уже с 1 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ученики будут учиться дистанционно. Детские сады в городе будут работать очно. В то же время все вузы во Львовской области уже на дистанционке с 25 октября.

Хмельницкий

С 30 октября Хмельницкий будет в красной зоне карантина. Там большинство школ будут учиться дистанционно, ведь в области недостаточно вакцинированных учителей.

Как будут учиться школьники Хмельницкой области:

В Каменец-Подольской общине с 25 по 29 октября дети будут учиться дистанционно.

В Нетешине школьники с 25 по 29 октября будут находиться на плановых каникулах. Перед отдыхом дети учились дистанционно.

В Староконстантиновской общине для школьников до 29 октября включительно продлили каникулы, которые начались еще 18 октября.

В Шепетовской общине у школьников с 25 октября начнутся плановые каникулы, которые продлятся до 29 октября. На прошлой неделе учебный процесс в школах общины приходил дистанционно.

Чернигов

С 30 октября только 55 из 426 школ области смогут работать очно. 100% работников этих заведений имеют зеленый COVID-сертификат, поэтому могут работать в красной зоне. Все остальные школы будут работать дистанционно – пока показатели вакцинации в каждом из учреждений не достигнут необходимого 100% уровня.

Луганск

Две недели – с 18 по 30 октября во всех школах Луганска длятся осенние каникулы. Как будут организовывать обучение впоследствии – неизвестно. Но, вероятнее всего, это будет дистанционное обучение. Добавим, что в вузах Луганска уже объявлено дистанционное обучение.

Ровно

Мэр города Александр Третяк рассказал, что сейчас у школьников продолжаются каникулы – с 23 по 31 октября. Относительно следующей неделе будет принято дополнительное решение.

В то же время детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии наличия COVID-сертификатов вакцинации у персонала учреждения.

А все государственные университеты на Ровненщине уже перешли на дистанционное обучение. В Университете водного хозяйства и природопользования – с 26 октября, в "Острожской академии" и РГГУ – с 25 октября.

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Ранее 24 канал писал о регионах красной зоны – в Одессе, Днепре и Николаеве дети школы ушли на запланированные каникулы. А обучение в других регионах красной зоны будут проходить с учетом эпидситуации. Отдельно:

в Херсоне учеников 1 – 11 классов перевели на дистанционное обучение с 25 по 31 октября.

в Запорожье школьники будут иметь дополнительные каникулы еще на неделю до 1 ноября.

в Донецке ученики 5 – 11 классов перешли на дистанционку, а начальная школа работает очно.

в Сумах с 25 октября почти все школы перешли на дистанционное обучение (речь идет об учениках 5 – 11 классов). Только школа №19 имеет 100% вакцинированных работников, там разрешено очное обучение.

К слову, в Министерстве здравоохранения предполагали, что каникулы могут продлить для школьников. Допускают, что ученики могут быть дома около 3 – 4 недель.