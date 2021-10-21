Новые нормы питания учащихся в школах: какие проблемы могут помешать реформе

С 1 сентября 2021 года вступили в силу новые нормы питания в учебных заведениях. Новое полезное меню для учащихся может существенно подорожать. Какие проблемы могут помешать реформе школьного питания – читайте в статье.

Учитывая немало вызовов, стоящих перед школами, МОН установило гибкий переходный период с 1 сентября 2021 года до 1 января 2022 года.

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Авторы нового меню заявляли, что стоимость питания существенно не возрастет – максимум до 25 гривен. В то же время образовательные эксперты говорят, что в некоторых местах школьное питание будет стоить гораздо дороже.

Почему новое питание – это важно

Проект меню для школ уже есть на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Особенность потребления сахара, соли и других пищевых продуктов в новых нормах питания учитывает международный опыт, рекомендации ВОЗ и диетологов/гастроэнтерологов.

Количество потребления сахара – это только пищевая привычка, которая очень хорошо поддается коррекции. Поэтому Минздрав призывает постепенно уменьшать количество этого продукта в рационе детей не только в школах, но и дома. Питание должно быть здоровым и сбалансированным.



Питание в школе / Фото lexinform.com.ua

Какие проблемы тормозят изменения в питании

Бывший директор департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Олег Фасоля считает, что нужно вносить изменения в организации питания, чтобы оно было более качественным, полноценным и вкусным для детей, поскольку от этого зависит их здоровье.

Дорогое меню для учеников

Однако он указывает на ряд проблем на пути воплощения этих изменений. В частности, по словам эксперта, новое школьное меню предусматривает много новых продуктов – больше овощей, фруктов, зелени, поэтому существенно удорожает стоимость школьного обеда – иногда и на 50 гривен.

В сельской местности родители не всегда смогут позволить себе такую ​​роскошь. Этого не позволят себе и немалое количество горожан. Многие дети будут обходиться бутербродами,

– убежден Олег Фасоля.

Эксперт добавляет, что обеспечение питания во многих случаях неподъемное и для местных бюджетов, которые должны обеспечивать бесплатными обедами детей-сирот, детей под опекой, детей из малообеспеченных семей и начальную школу.

Сейчас растут цены на газ и электроэнергию. А это вместо приведет к росту цен на продукты питания.

Директор Коммунального учреждения "Новое детское питание" Боярского городского совета Наталя Науменко-Хоменко добавляет, что там с сентября уже внедряют одно из нововведений – уменьшение содержание сахара и соли в блюдах.

"Обеспечиваем питанием 3000 детей, это дети 1 – 4 классов и дети льготных категорий 5 – 11 классов. С января 2021 года из бюджета выделено 13 гривен 50 копеек на одного ребенка. Поэтому внедрять и выполнять новые нормы пока невозможно, поскольку все договора подписаны до 31.12.2021 года. Общество не может выделить дополнительные средства на питание, – говорит она.

Согласно их расчетам, питание в школах Боярки по новым нормам будет стоить не менее 25 гривен.

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Надо обновить оборудование

По ее словам, также большинство столовых требует капитального ремонта и перепланировки, согласно НАССР. И новым технологическим оборудованием обеспечены не все столовые.

Олег Фасоля подтверждает, что кардинального обновления требуют пищеблоки многих школ во всех регионах. Выделенных из государственного бюджета средств образовательной субвенции в 2019-2020 учебном году на эти цели не хватило.

Несовершенная процедура закупок продуктов

Кроме того, по словам Олега Фасоли, процедура закупок продуктов несовершенна. Она не защищает интересы заказчика.

Если, например, поставщик привозит некачественную продукцию, нужно начинать новую процедуру закупок, она длится как минимум месяц. Что делать в это время? Когда мы разрываем договор, то срываем питание,

– говорит он.

Еще одним нерешенным вопросом остается разработка технологических карт новых блюд. Это пошаговая инструкция, как готовится то или иное блюдо. Их разрабатывают технологи, которые должны быть в штате органов управления образованием.

Низкая зарплата поваров

Еще одна проблема в реформе питания – низкая заработная плата поваров. Согласно штатным расписаниям и единой тарифной сетке, они получают заработную плату за 3, 4 и 5 тарифными разрядами в соответствии со своей квалификацией. А это около 3 – 3,6 тысячи гривен.

С доплатами выходит примерно 6 тысяч гривен. На такую ​​зарплату повара не соглашаются. В городских школах есть много вакансий поваров,

– добавляет эксперт.

А если из-за повышения стоимости питания уменьшится количество детей, которые будут питаться, то в штатных расписаниях количество поваров также сократится.

"Есть угроза, что должность помощников поваров в сельских школах может исчезнуть и нагрузки с мытья посуды, подготовки продуктов питания до приготовления блюд ляжет на шеф-поваров. Сможет ли он один обеспечить разнообразие блюд?", – подытожил он.

Нужны постепенные изменения

Первый заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко говорит, что нужно время, чтобы подготовить общество к удорожанию питания в учебных заведениях.

По ее словам, расходы на новое меню увеличиваются на 30 – 40% в зависимости от региона. В регионах основатели и родители по-разному оплачивают питание.

Где-то это формула 40/60, где-то – 50/50. А, например, в дошкольных учреждениях Житомира 70% расходов на питание оплачивают родители, 30% – местный бюджет. Мы должны предупредить родителей о подорожании,

– говорит она.

По ее мнению, общество нужно подготовить и к изменениям в меню. Пищевые привычки формировались в большинстве семей десятилетиями, поэтому изменить их внезапно не удастся.

Новые блюда немало детей не смогут воспринять, говорят эксперты, поскольку в их семьях питаются без учета сбалансированного и низкокалорийного питания.



Семейный ужин / Фото faith.in.ua

"Мы должны постепенно закладывать и воспитывать понимание здорового питания. Нужно объяснять о вреде чрезмерного потребления сахара, субпродуктов и т. д. Школа должна участвовать в воспитании тренда здоровой пищи", – добавляет Олег Фасоля.

Светлана Ковтуненко также уверена, что каждая община во время переходного периода должна определиться с разновидностью питания – будет ли это аутсорсинг, или шведские столы, или фабрика кухонь.

К слову, отец ученика из Виноградова Закарпатской области возмущен питанием в школьной столовой. Мужчина назвал пищу, которую готовят для детей, "баландой", другие считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда. Фото и детали – читайте в статье.