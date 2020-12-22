Новые цели Минобразования: педагогическая интернатура и э-система мониторинга трудоустройства
Министерство образования и науки Украины хочет ввести ряд нововведений. В частности, среди целей на 2021 год, речь идет о педагогической интернатуре. Также планируется запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.
Кроме этого, назвали основные цели для общего среднего образования, предвысшего и высшего образования. Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ, говорится в "Интерфакс-Украина".
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Среднее образование
Среди основных целей в сфере общего среднего образования, над которыми работает ведомство:
- утверждение образовательной программы для 5 – 9 классов, которая будет отвечать госстандарту базового общего среднего образования;
- продолжение реализации программы "Способная школа для лучших результатов";
- работа над повышением оплаты труда для педагогов;
- введение педагогической интернатуры.
Что такое педагогическая интернатура?
Так, молодые учителя должны иметь педагогов-наставников – учителей с тем же профилем, которые имеют, как правило, опыт работы не менее пяти лет. Педагоги-наставники будут оказывать сопровождение и поддержку в течение первого года работы учителя.
Педагогу-наставнику предполагается доплата до 20% его должностного оклада.
Высшее образование
Среди целей в сфере профессиональногой предвысшего и высшего образования, над которыми работает Минобразования:
- утверждение и внедрение стратегии развития высшего образования на 10 лет вперед;
- внедрение э-лицензирования деятельности в сфере высшего образования;
- подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для поддержки реформ в сфере высшего образования;
- осуществление запуска электронной системы мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений;
- разработка и запуск Единой межведомственной электронной платформы в сфере набора иностранных студентов.
Сфера науки
Среди целей министерства в сфере науки и инноваций:
- обеспечение процедуры присоединения к Рамочной программе исследований и инноваций Европейского Союза "Горизонт Европа"; утверждение государственной целевой научно-технической программы полярных исследований;
- совершенствование механизмов и инструментов реализации права участников образовательного процесса и ученых на академическую мобильность; разработка новой системы приоритетных направлений развития науки и инновационной деятельности, ориентированных на достижение целей устойчивого развития;
- обновление и утверждение дорожной карты интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство.
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