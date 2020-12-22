Министерство образования и науки Украины хочет ввести ряд нововведений. В частности, среди целей на 2021 год, речь идет о педагогической интернатуре. Также планируется запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов.

Кроме этого, назвали основные цели для общего среднего образования, предвысшего и высшего образования. Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ, говорится в "Интерфакс-Украина".

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Среднее образование

Среди основных целей в сфере общего среднего образования, над которыми работает ведомство:

утверждение образовательной программы для 5 – 9 классов, которая будет отвечать госстандарту базового общего среднего образования;

продолжение реализации программы "Способная школа для лучших результатов";

работа над повышением оплаты труда для педагогов;

введение педагогической интернатуры.

Что такое педагогическая интернатура?

Так, молодые учителя должны иметь педагогов-наставников – учителей с тем же профилем, которые имеют, как правило, опыт работы не менее пяти лет. Педагоги-наставники будут оказывать сопровождение и поддержку в течение первого года работы учителя.



Педагогу-наставнику предполагается доплата до 20% его должностного оклада.

Высшее образование

Среди целей в сфере профессиональногой предвысшего и высшего образования, над которыми работает Минобразования:

утверждение и внедрение стратегии развития высшего образования на 10 лет вперед;

внедрение э-лицензирования деятельности в сфере высшего образования;

подписание кредитного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для поддержки реформ в сфере высшего образования;

осуществление запуска электронной системы мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений;

разработка и запуск Единой межведомственной электронной платформы в сфере набора иностранных студентов.

Сфера науки

Среди целей министерства в сфере науки и инноваций: