В новом учебном году продолжат показывать уроки по телевизору, – Шкарлет
Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в новом учебном году телеобучение продолжится. Потому что это помогает донести образовательную информацию до детей из самых отдаленных уголков Украины.
Об этом он сказал на телеканале "Дом", передает 24 канал.
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По его словам, в Украине в начале прошлого года было более 600 школ без интернета, а потом – 260. Сейчас же таких заведений только 74, поэтому телеуроки для школьников продолжатся.
В МОН хотят охватить гораздо большую аудиторию этих уроков, включительно до 11 класса. А, как отметил Шккарлет, над проблемой с доступом к интернету уже работает Минобразования вместе с Министерством цифровой трансформации.
Что известно о "Всеукраинской школе онлайн?
Онлайн-уроки для 5-11 классов в Украине стартовали с 6 апреля на время карантина. За три недели проекта около 7, 1 миллиона зрителей посмотрели занятия только на ютуб-канале МОН.
Так, 40 педагогов из Киева на время карантина фактически стали учителями для всей Украины. Школьники с 5 по 11 класс дистанционно изучали 11 предметов. Интересно, что съемки уроков проходили в Новопечерской школе города Киева при содействии офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и других партнеров.