Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в новом учебном году телеобучение продолжится. Потому что это помогает донести образовательную информацию до детей из самых отдаленных уголков Украины.

Об этом он сказал на телеканале "Дом", передает 24 канал.

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По его словам, в Украине в начале прошлого года было более 600 школ без интернета, а потом – 260. Сейчас же таких заведений только 74, поэтому телеуроки для школьников продолжатся.

В МОН хотят охватить гораздо большую аудиторию этих уроков, включительно до 11 класса. А, как отметил Шккарлет, над проблемой с доступом к интернету уже работает Минобразования вместе с Министерством цифровой трансформации.