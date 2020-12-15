Правительство ввело новый перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года по Украине. В частности, в школах нельзя проводить массовых мероприятий.

Поэтому, если классы будут праздновать новогодние праздники, они должны происходить без гостей и родителей учеников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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Из-за карантинных ограничений уже 19 декабря будет запрещено проводить в учебных заведениях массовые мероприятия, в частности, спектакли, праздники или концерты с участием детей из более чем одной группы или класса.

Также во время проведения школьных праздников запрещено приходить посетителям.

Добавим, что в Украине запретят проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное.

В то же время в новогоднюю ночь, то есть с 31 декабря на 1 января, рестораны и кафе могут работать до 1 часа ночи.



В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / инфографика 24 канала