Национальная комиссия по стандартам государственного языка прокомментировала ситуацию об отмене нового правописания. Ведомство отмечает, что постановление правительства о правописании пока является действующим и обязательным для использования в Украине до хотя бы обнародования полного текста решения суда, которым оно отменено.

Источник: Osvita.ua

В Нацкомиссии по стандартам государственного языка выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг новой редакции украинского правописания.

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Национальная комиссия отмечает, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести общество за пределы правового поля.

Несмотря на широкий резонанс из-за решения суда, Нацкомиссия, как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом обращает внимание, что на сегодня нет полного текста решения суда, которое может быть предметом конструктивного обсуждения,

– заявили в ведомстве.

Новое правописание действует минимум до момента, когда решение суда вступит в законную силу.

Почему суд отменил новое правописание

Окружной админсуд Киева отменил постановление о новой редакции правописания. Основанием для такого решения было то, что правительство не обладало компетенцией изменять правописание.

Кто подал иск в суд? Еще в 2019 году иск подала мама ученицы 7 класса совместно с ОО "правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка).

Пресс-служба суда эту информацию подтвердила. "В ходе рассмотрения дела суд установил, что правительство при принятии указанного постановления действовало вне пределов своей компетенции и с нарушением законодательства", – указано на сайте ОАСК.

Что говорят в правительстве? В Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил этот иск.