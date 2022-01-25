Новое школьное меню: как питаются ученики в других странах

С 1 января 2022 года для учеников было введено новое школьное меню. И хотя оно – полезное и сбалансированное, некоторые родители выразили недовольство. А как питаются ученики других стран мира – читайте в статье.

На фоне дискуссий вокруг нового школьного меню узнайте систему школьного питания в других странах.

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Как питаются ученики в других странах

Финляндия

В Финляндии школьное питание полностью бесплатно, и оно там считается одним из лучших в мире. Качественное школьное питание рассматривается как инвестиция в будущее и заботу о здоровье детей.

Итак, речь идет не просто об обеспечении учеников какими-то питательными блюдами, а о культуре потребления – в столовых детей учат основам сбалансированного питания, уважению к продуктам, застольному этикету и т.д.

Довольно часто блюда подаются в формате "шведского стола": ребенок сам выбирает, что и сколько есть. При этом преподаватели наглядно показывают, какой должна быть здоровая тарелка и мягко напоминают, что почти половину обеда должны составлять овощи.

Питание в школах Финляндии / Фото "Всеосвіта"

Франция

Во Франции национальной программы школьного питания нет. Правительство разрабатывает рекомендации и нормативы, а финансируют и организовывают все муниципалитеты.

Школьное питание не бесплатно, однако родители оплачивают 50% стоимости обеда. Обычно эта сумма составляет менее трех евро.

Питание в школах Франции / Фото chamellephotography

Япония

И дети, и учителя во Франции питаются одинаково. Для обеда выделяют не менее 30 минут, а чаще час. Философия школьного питания направлена ​​на то, чтобы доказать: еда – это источник удовольствия.

В Японии детям младшей и средней школы запрещено приносить еду из дома. Во время учебы школьники питаются одинаковыми обедами, разработанными диетологами.

Школы используют ланч как возможность рассказать больше о культуре питания. Во время обеда включают видео, в котором объясняют, что едят дети, и как эти продукты влияют на их здоровье.

Питание в школах Японии / Фото "Всеосвіта"

Главное требование при приготовлении блюд для школьного питания в Японии – запрет на использование замороженных продуктов и продуктов глубокой переработки. В среднем каждый обед рассчитан на 600-700 килокалорий. Стоимость одного обеда составляет около 2,5 долларов.

США

В школах Соединенных Штатов Америки у каждого ученика есть своя карточка, которую он сканирует на входе в столовую. С подключенного к карте счета родителей автоматически снимают стандартную сумму, но ребенок может есть все, что захочет.

Американское школьное меню – это сочетание полезной еды с любимой едой детей. Каждый день они получают свежие фрукты и овощи. Но присутствуют и любимые блюда детей – пицца, спагетти, картофель фри, сэндвичи. Также им дают соки, обыкновенное и шоколадное молоко, йогурты.

Питание в школах США / Фото foodrevolution.org

В школу категорически нельзя приносить (даже для собственного питания ребенка) орехи и сладости.

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Добавим, что реформа школьного питания в Украине – это длительный процесс, сопровождающийся неизбежными трудностями. Все новое всегда воспринимается тяжело, а изменения – даже положительные – вызывают сопротивление, ведь к ним нужно подстраиваться.

Как изменилось питание в школах

С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, разработанное известным шефом-поваром Евгением Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Особенности школьного меню:

75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды).

Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.

Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (типа оливковым маслом или соусом).

Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.

Питьевая вода должна быть доступна во время еды.

Новые блюда для учеников в школах / Инфографика 24 канала

Что запрещено для школьников в столовых и буфетах