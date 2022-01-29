Ключевой особенностью изменений стал переход к более здоровому питанию – меньше сахара, соли, хлеба, жиров и субпродуктов.

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Однако некоторые родители заявляют, что дети идут домой голодными, а на переменах бегут покупать вредные снеки в киоски. По их словам, дети не едят новых блюд, не пьют какао или чай без сахара.

Как изменилось школьное меню

Рекомендуемое меню для школьных столовых, которое разработал Евгений Клопотенко, содержит 160 блюд. В них учтены новые нормы, по которым нужно увеличить количество потребления молока, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.



Блюда из школьного меню от Клопотенко / инфографика 24 канала

Вот несколько нововведений, касающихся основных продуктов:

Соль можно использовать только йодированную и для приготовления пищи. Для детей средней школы норма соли на одну порцию составляет 1 – 1,5 грамм, в зависимости от возраста.

При этом количество сахара нужно уменьшить в 2 – 2,5 раза – до 7,5 грамм на один прием пищи.

Хлеб должен быть цельнозерновой из пшеничной или ржаной муки. На один прием пищи его рекомендовано уменьшить до 30 – 50 грамм.

Можно использовать молоко и молочные продукты, растительные напитки с количеством сахаров не более 10 грамм на 100 грамм, желательно те, к которым добавлен витамин D. Детям разрешается за один прием пищи выпивать 200 мл молока или 125 мл йогурта.

Около 75% меню должны содержать продукты растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Количество овощей и фруктов теперь может составлять по 100 грамм на одну порцию.

Разрешается использовать любые сезонные овощи, а также замороженные и иногда квашеные. Картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более 2 раз в 5 дней.

Разные сорта морской рыбы (90 грамм на порцию) можно употреблять 2 раза в неделю, свинину (100 грамм) – 3 на неделю, а птицу (100 грамм) – 6 раз. Мясные блюда рекомендовано комбинировать с овощными гарнирами и салатами.

Также во время еды у школьников должен быть неограниченный доступ к питьевой воде. Какао, чай и сок можно употреблять не более 2 раз в неделю.

Нововведения касаются не только школьного меню, в буфетах также запрещено продавать:

сладкие хлебобулочные изделия;

продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;

газированные напитки, в том числе и сладкие;

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

непастеризованные соки и молочные продукты;

кофе;

грибы.

Что о школьном меню говорит нутрициолог

Нутрициолог Ольга Полюхович проанализировала меню и отметила, что для детей, которые привыкли есть овощи – это идеальный рацион.

Хотя у других могут возникнуть проблемы с восприятием каш или специфических овощей. Поэтому, чтобы удовлетворить все потребности, нужно сперва отдавать предпочтение менее специфическим продуктам.

Когда есть молодая свекла, она вкусная и сладкая, то ее можно подать сырой с орехами, кунжутом, добавить вкусный соус. Но зимой свекла, к сожалению, может быть не всегда вкусной или даже горчить, тогда от такого блюда лучше воздержаться,

– говорит она.

По ее словам, сырую свеклу еще можно по-разному натереть – мелкая терка и хорошая подача тоже имеют место. Если она будет нарезана крупными кусками и некрасиво выложена на тарелку, то это блюдо будет выглядеть невкусно.

Нового и более насыщенного вкуса блюдам также могут добавлять специи, которые используют в рекомендуемом меню, например, куркума или орегано.

"В целом люди любят соленое, сладкое, перченое или острое. Поэтому когда мы переводим детей на нормальное питание, оно кажется им пресным и никаким. А с помощью специй это можно немножко исправить", – добавила она.

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По словам диетолога, сложности блюдам добавляют соусы, а большая нагрузка ими не полезна для организма, который еще формируется.

Так, вареная гречневая каша, заправленная соусом бешамель, с кусочком паровой котлеты – это хорошо. Но когда это котлета под соусом, каша с соусом и суп со сливками, то это уже многовато.

Нутрициолог уверяет, что 90% рациона должна быть простая пища, а сложными – лишь некоторые блюда.

Но восприятие блюд детьми – это не единственная проблема, которая появилась в реформе школьного питания. Причиной критики нового питания было не само меню, а его реализация в разных школах.

Как реформа работает на практике

Хотя реформа школьного питания стартовала с 1 января, но еще не все учебные заведения перешли на нее, в том числе из-за тендеров на закупки продуктов, которые не провели вовремя.

Поэтому некоторые родители пишут, что еда в школах не изменилась, хотя в некоторых заведениях меню уже кардинально другое.



Запорожье, почти каждый день дают соленые огурцы / Фото УП

Как рассказали работники кухни этой школы, теперь дети могут выбирать один из двух предложенных вариантов меню, которые имеют одинаковую питательную ценность.

Претензий у детей нет, поддерживают новые изменения в школьном меню, потому что появилось немало новых полезных блюд, сбалансированных по содержанию витаминов и микроэлементов.

Родители также поделились впечатлениями от нового меню и прислали фото завтраков и обедов своих детей.

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Меню в школе №34 в Днепре / Фото УП

Как приучить ребенка к здоровой пище

В перспективе новое школьное меню должно изменить культуру питания к лучшему. По мнению диетолога Ольги Полюхович, дети смогут привыкнуть и изменить питание. Однако совместные усилия нужно приложить не только школе, но и родителям.

Дело в том, что у большинства семей есть определенные традиции питания, и они не всегда здоровы. Поэтому в первую очередь дети "отбрасывают" новые блюда из-за того, что они не привыкли есть овощи или каши дома.

Начать решение этой проблемы нутрициолог рекомендует с постепенного перехода к новому меню. Это дело привычки – неделя, месяц, кому как, но это все возможно.

Учитывая этот фактор, для начала я вводила бы адаптационный переходный рацион, который содержит правильные и понятные продукты для детей. А впоследствии его расширила бы,

– предлагает нутрициолог.

Если у ребенка нет привычки есть сбалансированную и здоровую пищу, то изменения нужно вносить не только в школьный рацион, но и дома. Родители должны быть для детей поддержкой и примером для подражания в этом случае.

"Хотя бы 80% нашего ежедневного рациона должны содержать полезную и здоровую пищу. Было бы хорошо, если бы родители начали обращать внимание на свое питание также. Потому что ребенок не может есть брокколи, если папа напротив ест жареную картошку", – говорит эксперт.

Что говорят врачи? По словам детского врача Анастасии Быковой-Шелевицкой, ежедневный рацион ребенка должен содержать каши, овощи и фрукты, мясо или рыбу несколько раз в неделю.

Особенно для ребенка школьного возраста важен сытный завтрак, и для этого недостаточно бутербродов и чая, должны быть злаковые или каша, то есть комбинация углеводов и белков.

Перекусы – это тоже не просто бутерброд с колбасой, который не имеет пользы для детского организма. Лучше выбрать, например, запеченную куриную грудку с цельнозерновым хлебом и свежим овощем.

Обратите внимание Просто подумайте об этих цифрах, – Зеленская ответила на критику о школьном питании

Чтобы пробудить у ребенка любопытство, можно также вовлечь его в процесс приготовления блюда.

Чтобы настроить процесс, Ольга Полюхович советует также говорить с детьми о питании. Кроме того, ребенку стоит объяснить, что такое здоровое питание и показать примеры.

Заметить, что человек, который здорово питается, может поддерживать хорошую форму, крепкое здоровье, достигать высот в работе, творчестве, что этот путь ведет к хорошему будущему,

– объясняет Ольга Полюхович.

К слову, в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карточки, в зависимости от пищевых привычек определенного региона.