Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск и отменил постановление о вопросах украинского правописания, которым была одобрена новая редакция правописания.

Источник: Дмитрий Ильченко в Фейсбуке

Об этом рассказал херсонский адвокат Дмитрий Ильченко в соцсети. Иск в 2019 году подала мама ученицы 7 класса, которая действует в интересах своей дочери. Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.

К теме На украинском, пожалуйста: украинцы массово жалуются на обслуживание негосударственным языком

По информации портала "Prosud", еще одним истцом в этом деле выступила ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец. Кравец также фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений в которых заинтересован сам Волк.

Решение ОАСК считается решением первой инстанции, Кабинет министров может подать апелляцию. То есть если суд удовлетворит апелляционный иск Кабмина, тогда новое правописание будет действовать и в дальнейшем.

Почему в суд подали иск о новом правописании

Адвокат отметил, что основанием иска было то, что правительство не обладало компетенцией изменять правописание.

Это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Кроме того, во время рассмотрения выяснилось, что языковая комиссия имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утвержден правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях,

– написал Ильченко.

Коллегия судей, которая приняла решение о правописания, – Наталья Клименчук, Игорь Ищук и Юлия Шрамко. По словам адвоката, правительство может подать апелляцию.

Добавим, что журналисты 24 канала пытались связаться с пресс-службой Окружного админсуда Киева, но ответ пока не получили.

Что известно о новом правописании

Новое украинское правописание начало действовать 3 июня 2019 года. Основные изменения в новом правописании украинского языка:

"И" в начале слова

Это, собственно, компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы "и" в начале слов. В проекте нового правописания отдается предпочтение букве "і", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод" и тому подобное.

Также, например, предлагается утвердить употребление "и" в начале: глагола "икати" и существительного "икавка" и производных от этих слов.

Больше "Ґ" в словах

Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, например, иностранных собственных названиях, некоторых именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" – и как, например, Гуллівер, и как Ґуллівер.

Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, которые содержат звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой "х" (то есть, слова "хобі", "хокей" и "холдинг" останутся неизменными).

Больше "эфиров"

Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" и "мітологія", "Афіни" – "Атени".

Возвращение йотирования

Еще один компромисс с правописанием 1928 года. Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и тому подобное.

Меньше дефисов

Новое правописание предлагает слова с первыми иностранным частями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" будут писаться без дефиса.

"Пів яблука" и "пів години"

Новое правописание предлагает писать неотменяемый числительный "пів" (в значении "половина") отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писать только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт", например.

"Авдієнція" и "фавна"

Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетания "au" и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".

Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.

Новое правописание: что изменилось / инфографика 24 канала