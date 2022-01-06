Новое питание в школах, регистрация на пробное ЗНО и скандалы – итоги недели в образовании

Редакция "Образование 24" собрала все главные новости, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 3 по 7 декабря 2022 года. В частности, читайте о новом питании в школах, начале регистрации на пробное ЗНО, зимних каникулах для учащихся и скандалах в образовании.

Новое питание в школах

В Украине завершился переходный период на новое школьное питание. Так что уже с 1 января школы должны перейти на новое меню для учеников – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами.

Важно Запуск НУШ в 5 классах и восстановление общежитий: цели МОН на 2022 год и список достижений

Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а увеличено количество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Каким будет питание учеников в школе? В настоящее время предусмотрено, что меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов (осеннее, зимнее, весеннее и летнее). Это позволит разнообразить рацион.

Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше овощей, в частности, бобовых, больше фруктов, кисломолочной продукции.

В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, орехами, сухофруктами и злаковыми батончиками, которые не будут содержать много сахара.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;

продукция домашнего производства;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, продукты с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Минздрав опубликовал рецепты нового школьного меню. Список блюд и рецепты для приготовления в школах – читайте по ссылке

Как выглядит новое школьное меню / Фото из соцсетей

Как изменится стоимость нового питания? Евгений Клопотенко говорит, что стоимость его меню всего на 2 – 3 гривны превышает сумму, выделяемую на питание одного школьника.

Если раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, то теперь – 17 гривен. На местах бюджеты будут расти.

Добавим, что в садиках Львова с 1 января 2022 года подорожало питание. Цена, которую будут платить родители детей, увеличилась на 5 – 7 гривен. Все из-за нового питания в учебных заведениях. Цены на новое меню читайте в статье.

Начало регистрации на пробное ВНО-2022

5 января началась регистрация на пробное ВНО-2022, и продлится она до 22 января. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Зачем нужно пробное ВНО? Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учеников с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради.

Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий. А результат пробного ВНО поможет вам лучше понять, над чем следует поработать более подробно.

Интересно Как насчитывают баллы за ВНО: подробное объяснение для выпускников

Как зарегистрироваться на пробное ВНО? Для регистрации каждому участнику необходимо заполнить регистрационную карту участника пробного ВНО на сайте регионального центра оценивания качества образования. Так, участники из разных областей должны найти свою среди перечисленных и зарегистрироваться по ссылке.

После этого региональным центром будет предоставлен логин и PIN-код для входа на информационную страницу участника пробного ВНО. Не позднее 25 января необходимо оплатить выбранные тестирования через систему онлайн-оплат на сайте регионального центра или банка. Регистрация для прохождения тестирования состоится только после успешной оплаты.

До 10 марта на персональную страницу участники получат приглашение-пропуск для прохождения тестов.

Стоимость пробного ВНО. Цена за участие в пробном тестировании составляет от 213 до 309 гривен в зависимости от региона.

Сколько стоит участие в пробном ВНО по областям:

213 гривен – для участников из Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

270 гривен – для участников из Одесской и Кировоградской областей.

282 гривны – для участников из Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей.

285 гривен – для участников из Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

300 гривен – для участников из Херсонской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.

309 гривен – для участников из Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областей.

Когда и как будет проходить пробное ВНО

Пробное ВНО пройдет в марте этого года. Все предметы разделили на два дня:

19 марта – по украинскому языку или украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Пробное ВНО во время карантина. В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что пробное тестирование организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более чем 15 школьников и 2 инструктора. Сами аудитории снабдят медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, щитками для медиков и т.д. А еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Участники проходят пробное ВНО / ukranews.com

Что нельзя делать на пробном ВНО? В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что нельзя делать участникам пробного ВНО. Главных запретов четыре:

Нельзя приносить опасные предметы и вещества.

Запрещено пользоваться гаджетами и любыми материалами (в пункте проведения пробного ВНО нельзя использовать, а во время тестирования даже иметь при себе: средства связи; устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации; печатные или рукописные материалы; другие средства, предметы, приборы, не предусмотренные регламентом работы пункта проведения пробного ВНО).

Нельзя мешать другим людям.

Запрещено портить имущество учреждения, где проходит пробное ВНО, и имущество людей, которые находятся в пункте проведения тестирования.

В УЦОКО отмечают, что если что-то пошло не так, деньги за пробное ВНО не вернут, ведь такая опция просто не предусмотрена. И не имеет значения, из-за чего участник не смог пройти оценивание:

забыл документы,

опоздал,

нарушил какой-либо из запретов и ему не дали завершить тест и т.д.

Когда будут результаты пробного ВНО? Для определения результатов в течение трех дней после каждого тестирования участники могут перенести свои ответы, предоставленные при выполнении теста в бланках ответов, в специальный сервис.

А уже 25 марта на информационной странице участника будет размещен результат пробного ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а 1 апреля – по другому учебному предмету.

Что известно об основной сессии ВНО-2022

Регистрация для участия в основной сессии ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2021 года. Непосредственно основная сессия ВНО в Украине пройдет с 23 мая по 17 июня.

График ВНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

В 2022 году выпускники смогут сдавать ВНО максимум по пяти предметам. Также теперь необязательно сдавать ВНО по украинской литературе – абитуриент может выбрать ВНО только по языку или и по украинскому языку и литературе.

Математика тоже стала обязательным предметом для выпускников школ для получения аттестата.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Тест профильного уровня ВНО по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенным изменениям подверглась и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы также будет отведено 150 минут вместо 180.

Добавим, что в 2022 году основное новшество в ВНО это то, что появилась возможность проходить большее количество тестирований, однако это платно. "Если в 2021 году можно было пройти 5 предметов за счет государства, то в этом году 6, 7, 8 можно пройти за собственные средства", – говорят в УЦОКО.

Скандалы в сфере образования

Отец на Буковине не пускал четырех детей в школу

Отец четырех детей в Черновицкой области вынужден заплатить 850 гривен штрафа. Все потому, что мужчина не разрешал собственным детям ходить в школу. Учителя это заподозрили, когда учащиеся без уважительных причин пропускали уроки.

Отец настаивает, что заставить его детей посещать школу якобы никто не имеет права. Мужчина отмечает, что он и его дети свободны. Подробности – читайте по ссылке.

Отец детей на заседании суда / Скриншот с видео газеты "Карпаты"

В Ровненской области торжественно открыли школьный туалет

В Ровненской области разгорелся скандал из-за торжественного открытия школьного туалета в селе Тишица. Интересно, что фасад здания украсили воздушными шарами, а также перерезали красную ленту.

В областном департаменте образования и науки согласились, что торжественное открытие туалета – это слишком. Но отметили, что событие действительно важное. Смотрите фото и детали в статье.

Как ученики травят учителей: три судебных дела о буллинге

В школах часто встречаются случаи буллинга среди школьников. Однако пострадать из-за травли могут не только ученики, но и учителя. Ниже читайте три громких судебных дела о буллинге педагогов:

В Николаевской области несовершеннолетняя ученица систематически совершала буллинг по отношению к учительнице химии. Одноклассники записали разговор, где ясно видно, что ученица нецензурно оскорбляет учительницу и высказывается неприлично в ее адрес. В свою очередь учительница спокойно отреагировала на действия ученицы и не ссорилась с ней.

На Тернопольщине ученик 2 класса систематически устраивал буллинг по отношению к учительнице. В частности, он выражал ей словесные оскорбления и показывал непристойные жесты во время учебного процесса. Его мама считает, что ребенок так реагирует на предвзятое отношение педагога к нему.

Еще один ученик на Тернопольщине систематически совершал буллинг учительницы украинского языка во время учебного процесса, чем причинял вред ее психологическому здоровью. Отец вину свою в совершении правонарушения сына признал.

Вакцинация и отстранение учителей

По состоянию на 6 января полностью вакцинировано более 91% педагогов. Еще 5,3% педагогов ожидают вторую дозу вакцины.

Где вакцинировано больше всего педагогов? Наибольшее количество привитых двумя дозами педагогов демонстрируют:

Днепропетровская область – 96,08%;

Полтавская область – 95,63%;

Луганская область – 95,62%;

Черкасская область – 95,41%;

Сумская область – 95,40%.

Ситуация с прививками в учебных заведениях. Показатели вакцинированных работников образования двумя дозами среди учебных заведений:

работники заведений специализированного образования – 96,72%;

работники профтехов – 93,75%;

учителя школ – 92,87%;

воспитатели садиков – 90,34%;

преподаватели колледжей – 87,45%;

преподаватели вузов – 82,94%.

Министр образования рассказал, что в школах до сих пор не вакцинировано 2,7% работников.

Из них более 9,3 тысячи имеют подтвержденные медицинские противопоказания, что составляет 1,4% от общего количества. Больше всего таких педагогов во Львовской (1 095 человек), Одесской (1 035) и Ровненской (853) областях,

– заявил Шкарлет.

Интересно В США учительница без разрешения родителей вакцинировала школьника от COVID-19: ее арестовали

Сколько учителей до сих пор отстранены от работы? По словам Шкарлета, отстраненными остаются 0,6% от общего числа работников школ.

Отметим, что отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых обжалуют решение об отстранении.

Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу:

Так, 8 декабря суд Николаевской области отказался восстанавливать на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы более весомы, чем личные.

А на днях суд в Ровненской области отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей из лицея. Педагоги хотели отменить приказ об отстранении от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Суд на Волыни тоже отклонил иск невакцинированной учительницы с требованием вернуться к работе в школе. Сама же педагог считает прививку "принудительным медицинским экспериментом". Подробности – читайте в статье.

Также учительницу с Кировоградщины Ларису Лысюк ранее отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации. Однако она продолжала ходить на работу, поэтому суд решил оштрафовать ее на 17 тысяч гривен. Подробности – здесь.

Где учителя выигрывали в судах:

В Сумской области 6 декабря суд постановил возобновить учительницу на работе, писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск частично – не компенсировала зарплату.

В Чернигове преподавательница хореографии, отстраненная от работы, подала в суд и выиграла дело. Теперь школа должна восстановить ее на должности и выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения.

Во Львовской области суд отменил приказ об отстранении учительницы математики Ирины Бродик. С 10 января педагог должна вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор не привита. Кроме того, школа должна выплатить ей зарплату в размере 11,2 тысячи гривен.

А на Волыни невакцинированную учительницу, которая подала в суд на школу из-за отстранения, вернут к работе и выплатят зарплату за время отсутствия – более 24 тысяч гривен.

Зимние каникулы в школах

Школьники уже вторую неделю находятся на зимних каникулах, и уже 10 января они вернутся за парты.

Сколько длились зимние каникулы для учеников:

Львов – с 27 декабря по 10 января (однако многие школы начали каникулы с 31 декабря).

Ивано-Франковск – с 31 декабря по 16 января включительно.

Кропивницкий – в период с 27 – 30 декабря по 10 января.

Ивано-Франковск – с 1 по 17 января.

Харьков – с 28 декабря по 10 января.

Ровно – с 25 декабря по 9 января включительно.

Хмельницкий – с 30 декабря по 9 января включительно.

Чернигов – с 24 декабря по 9 января включительно.

Полтава – с 25 декабря по 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут продолжаться с 1 по 16 января).

Волынь – с 28 декабря по 9 января включительно.

Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.

Сумы – с 25 декабря по 9 января включительно.

Днепр – с 25 декабря по 10 января.

Кривой Рог – с 25 декабря по 9 января включительно.

Сколько школ сейчас на каникулах или дистанционке? По данным МОН, по состоянию на 6 января только 4 школы работают дистанционно. В то же время более 13 тысяч школ находятся на каникулах.

К слову, на этой неделе школьники в США должны были вернуться за парты. Однако из-за распространения Омикрона учащиеся либо останутся на зимних каникулах, либо перейдут на дистанционное обучение. Подробности – в статье.

Добавим, что из-за удлиненных осенних и зимних каникул в некоторых регионах могут продлить учебный год на июнь. Так, в некоторых городах уже анонсировали уроки в первый месяц лета.

Например, из-за трехнедельных осенних каникул в Харькове решили, что учебный год должен продлиться до 3 июня вместо 27 мая. “Надо будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей. Мы добавим одну неделю к учебному году”, – говорит директор департамента образования Ольга Деменко.

Во Львове и области осенью отдыхали не три недели, а две. Но тоже думают продлить учебный год, передает издание Tvoemisto.tv.

Поскольку осенние каникулы из-за пандемии были несколько длиннее – две недели вместо одной. По всей вероятности, наши дети летом будут учиться дольше, то есть в июне,

– объяснила начальница департамента образования Львовской ОГА Ирина Сислюк.

Поэтому, похоже, некоторые школьники будут учиться летом. Вопрос в том, где и сколько дней. Мы будем сообщать читателям, как только в определенном регионе появится информация о продлении обучения на июнь.

Заметим! МОН рекомендовало школам в учебном году 2021/2022 провести летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Однако в ведомстве добавляют, что продолжительность учебного года определяет педсовет школы в соответствии с объемом нагрузки и программы. То есть школы могут продлить обучение на лето, но 1 июля все ученики должны уйти на отдых.

Новости в сфере высшего образования

Зеленский подписал изменения в закон о военном образовании

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в некоторые законы Украины о военном образовании и науке, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года.

Закон предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов. Новый документ также усовершенствует образовательный процесс и научную (научно-техническую) деятельность в:

высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения),

военных учебных подразделениях высшего образования,

военных научных учреждениях.

Согласно внесенным изменениям в закон о высшем образовании, государственные органы вправе своими актами устанавливать особые требования, касающиеся управления соответствующими военными вузами. Они также разрабатывают требования к кандидатам на должности руководителей военных вузов.

ГСКО начнет аккредитацию образовательных программ для колледжей

Государственная служба качества образования впервые приступит к процедуре аккредитации образовательно-профессиональных программ для колледжей и техникумов. Процедура аккредитации будет продолжаться в течение двух месяцев с момента подачи заявления. Подробности – в статье.

Франция предоставляет стипендии для обучения на магистратуре и аспирантуре

Правительство Франции предлагает ежемесячные стипендии для обучения в магистратуре и двойной аспирантуре на 2022-2023 учебный год. Какой размер стипендии, как получить и кто может принять участие – читайте в статье.