Новые правила оценивания утвердили в методических рекомендациях МОН. В частности, там прописали понятие вербальной оценки.
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Что будут оценивать учителя
МОН позволило школам использовать вербальную оценку вместо уровневой. То есть оценка будет формировать навыки, демонстрировать рост и совершенствование ребенка, а не просто констатировать, насколько ученик выполняет план изучения предмета.
Основной принцип реформы НУШ – сосредоточение на ребенке. Поэтому оценивание имеет две приоритетные функции: формировочную и диагностическую. Учителя должны оценивать не только результаты, но и процесс достижения.
Поэтому вербальное оценивание должно отражать преодоленный учеником путь. Также учителям стоит учитывать личностные достижения ученика – активность, исполнительность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность.
Что такое вербальная оценка
Вербальная (словесная) оценка – это некое суждение, которым учитель описывает достижения ребенка и то, над чем стоит поработать.
Например: "Дина решает задачи по алгоритму, но еще нуждается в помощи учителя и разъяснениях. Чтобы достичь результата, ей стоит быть более внимательной и стремиться к самостоятельности, в то же время это очень прилежная ученица".
Такие вербальные оценки, согласно рекомендациям, предлагают оставить для учащихся 1 – 2 классов.
Что такое уровневая оценка
Теперь школы имеют выбор: оценивать результаты обучения в 3-4 классах вербальными или уровневыми оценками.
Уровневая оценка определяет уровень результата. А сами уровни обозначают буквами:
- П – начальный,
- С – средний,
- Д – достаточный,
- В – высокий.
Школы должны прописать в уставе, какой именно метод оценивания выбрали и будут практиковать. Также у школы есть право разрабатывать собственные положения по оценке результатов обучения учащихся.
Сейчас большинство школ будет вводить уровневые оценки. Их уже активно обсуждают родители в соцсетях. Некоторым это кажется непонятным, мол, что теперь говорить, что "Мой ребенок учится на "П-С" или же "У нас одни только "вешки"?
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Но есть и те, кто напоминает: буквы ставили еще в гимназиях 19 века. Там использовали сокращения от слов "отлично", "весьма хорошо", "очень хорошо", "хорошо", "достаточно хорошо", "посредственно" и "слабо".
Так, в 20 – 30 годы прошлого века ученики и родители путались в этих буквах. Поэтому впоследствии появилась четырехуровневая система оценивания:
Н — "неудовлетворительно",
С – "удовлетворительно",
Д — "хорошо",
В — "отлично".
Кроме того, МОН напоминает, что оценка ученика является конфиденциальной информацией, которая должна быть доступна только для ученика и его родителей.
Что надо уметь и знать для определенного уровня
Рекомендации также содержат ориентировочную рамки оценивания результатов обучения учащихся 1 – 4 классов. Они позволяют обеспечить объективность и точность результата оценивания.
Например, начальный уровень – это не отсутствие знаний. Чтобы его получить, тоже нужно немало уметь. С помощью учителя: распознавать и называть объекты, называть отдельные признаки объектов, копировать образец, воспроизводить часть полученной информации и тому подобное.
Оценка ученика: начальный уровень
Оценка ученика: средний уровень
Оценка ученика: достаточный уровень
Оценка ученика: высокий уровень
В МОН отмечают, что уровневые оценки должны не расстраивать ребенка из-за ошибок, а давать ощущение ступенек, по которым можно продвигаться к знаниям и умениям.
Нововведения не новые
Интересно, что уровни усвоения учебного материала – не новость. Ведь они были прописаны рядом с бальными оценками с тех пор, как ввели 12-балльную систему оценивания в 2000 году.
В приказе МОН тогда говорилось о том, что:
- Высокому уровню соответствуют баллы 10 – 12, если ученик творчески подходит к применению материала, использует его в нестандартных ситуациях.
- Достаточный уровень (7 – 9 баллов) – когда ученик применяет знания и умения на практике, в стандартных ситуациях, аргументирует ответы, самостоятельно находит и исправляет ошибки.
- Средний уровень (4 – 6 баллов) – если ребенок владеет всем материалом, но лишь воспроизводит его, частично или полностью, а для применения потребуется помощь учителя.
- Начальный уровень (1 – 3 балла) – когда ученик распознает на элементарном уровне, воспроизводит отдельные факты, отрывки материала.
Но раньше эти понятия были знакомы учителям, а не родителям и ученикам, которые имели дело с оценками.
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