Новые правила оценивания утвердили в методических рекомендациях МОН. В частности, там прописали понятие вербальной оценки.

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Что будут оценивать учителя

МОН позволило школам использовать вербальную оценку вместо уровневой. То есть оценка будет формировать навыки, демонстрировать рост и совершенствование ребенка, а не просто констатировать, насколько ученик выполняет план изучения предмета.

Основной принцип реформы НУШ – сосредоточение на ребенке. Поэтому оценивание имеет две приоритетные функции: формировочную и диагностическую. Учителя должны оценивать не только результаты, но и процесс достижения.

Например: Если успехи в чтении двух детей одинаковы (они быстро читают), то усилия их были разные. Ведь один ребенок в начале года так же легко это делал, а другой – научился на протяжении обучения.

Поэтому вербальное оценивание должно отражать преодоленный учеником путь. Также учителям стоит учитывать личностные достижения ученика – активность, исполнительность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность.

Что такое вербальная оценка

Вербальная (словесная) оценка – это некое суждение, которым учитель описывает достижения ребенка и то, над чем стоит поработать.

Например: "Дина решает задачи по алгоритму, но еще нуждается в помощи учителя и разъяснениях. Чтобы достичь результата, ей стоит быть более внимательной и стремиться к самостоятельности, в то же время это очень прилежная ученица".

Такие вербальные оценки, согласно рекомендациям, предлагают оставить для учащихся 1 – 2 классов.

Что такое уровневая оценка

Теперь школы имеют выбор: оценивать результаты обучения в 3-4 классах вербальными или уровневыми оценками.

Уровневая оценка определяет уровень результата. А сами уровни обозначают буквами:

П – начальный,

С – средний,

Д – достаточный,

В – высокий.

Школы должны прописать в уставе, какой именно метод оценивания выбрали и будут практиковать. Также у школы есть право разрабатывать собственные положения по оценке результатов обучения учащихся.

Сейчас большинство школ будет вводить уровневые оценки. Их уже активно обсуждают родители в соцсетях. Некоторым это кажется непонятным, мол, что теперь говорить, что "Мой ребенок учится на "П-С" или же "У нас одни только "вешки"?

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Но есть и те, кто напоминает: буквы ставили еще в гимназиях 19 века. Там использовали сокращения от слов "отлично", "весьма хорошо", "очень хорошо", "хорошо", "достаточно хорошо", "посредственно" и "слабо".

Так, в 20 – 30 годы прошлого века ученики и родители путались в этих буквах. Поэтому впоследствии появилась четырехуровневая система оценивания:

Н — "неудовлетворительно",

С – "удовлетворительно",

Д — "хорошо",

В — "отлично".

Кроме того, МОН напоминает, что оценка ученика является конфиденциальной информацией, которая должна быть доступна только для ученика и его родителей.

Что надо уметь и знать для определенного уровня

Рекомендации также содержат ориентировочную рамки оценивания результатов обучения учащихся 1 – 4 классов. Они позволяют обеспечить объективность и точность результата оценивания.

Например, начальный уровень – это не отсутствие знаний. Чтобы его получить, тоже нужно немало уметь. С помощью учителя: распознавать и называть объекты, называть отдельные признаки объектов, копировать образец, воспроизводить часть полученной информации и тому подобное.



Оценка ученика: начальный уровень



Оценка ученика: средний уровень



Оценка ученика: достаточный уровень



Оценка ученика: высокий уровень

В МОН отмечают, что уровневые оценки должны не расстраивать ребенка из-за ошибок, а давать ощущение ступенек, по которым можно продвигаться к знаниям и умениям.

Нововведения не новые

Интересно, что уровни усвоения учебного материала – не новость. Ведь они были прописаны рядом с бальными оценками с тех пор, как ввели 12-балльную систему оценивания в 2000 году.

В приказе МОН тогда говорилось о том, что:

Высокому уровню соответствуют баллы 10 – 12, если ученик творчески подходит к применению материала, использует его в нестандартных ситуациях.

соответствуют баллы 10 – 12, если ученик творчески подходит к применению материала, использует его в нестандартных ситуациях. Достаточный уровень (7 – 9 баллов) – когда ученик применяет знания и умения на практике, в стандартных ситуациях, аргументирует ответы, самостоятельно находит и исправляет ошибки.

(7 – 9 баллов) – когда ученик применяет знания и умения на практике, в стандартных ситуациях, аргументирует ответы, самостоятельно находит и исправляет ошибки. Средний уровень (4 – 6 баллов) – если ребенок владеет всем материалом, но лишь воспроизводит его, частично или полностью, а для применения потребуется помощь учителя.

(4 – 6 баллов) – если ребенок владеет всем материалом, но лишь воспроизводит его, частично или полностью, а для применения потребуется помощь учителя. Начальный уровень (1 – 3 балла) – когда ученик распознает на элементарном уровне, воспроизводит отдельные факты, отрывки материала.

Но раньше эти понятия были знакомы учителям, а не родителям и ученикам, которые имели дело с оценками.

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