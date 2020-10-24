Что лучше всего помогает учиться: ученые пришли к неожиданному результату
Бельгийские ученые доказали, что лучше и быстрее всего научиться чему-то можно в незнакомом месте. Поэтому учить уроки или готовиться к ВНО лучше в незнакомом кафе, чем дома.
А уроки на улице во время экскурсии, где школьники раньше не были, будут в разы эффективнее, чем в классе. Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Neuron.
Интересно! Ученые считают, что в жарких странах дети учатся хуже: важное исследование
И хотя кто-то думает, что незнакомая обстановка отвлекает, а не способствует обучению, наука доказывает, что все наоборот. Так, нейробиологи выяснили, что новая обстановка заставляет организм усиленно вырабатывать дофамин — гормон, отвечающий за систему поощрений.
Благодаря этому у человека улучшается настроение, повышается мотивация и появляется чувство удовлетворения. А выброс дофамина заставляет мозг быстрее воспринимать и дольше удерживать информацию.
Эксперты уверяют, что когда человеку надо что-то быстро изучить, то стоит чаще вырываться из рутины и привычного распорядка дня и находить незнакомые места. Даже похожая лавка возле обычных деревьев, но в новом парке будет довольно непривычной для мозга.
-
Что лучше всего помогает учиться: ученые пришли к неожиданному результатусегодня , 11:28
-
Ситуация с коронавирусом в Киеве: сколько школ и садиков закрыли на карантин19 октября , 12:15
-
Как будут учиться дети после каникул и какой будет зарплата учителей: итоги недели в образовании23 октября , 18:30