Такое распоряжение Кабинет Министров Украины принял на заседании 29 декабря.
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В 2022 году МОН планирует
- Внедрить двигательные интерактивные формы обучения, упражнения во время занятий и двигательные перерывы.
- До начала нового учебного года разработать и утвердить четырехнедельное сезонное меню для школ.
- Обновить положение о психологической службе.
- Разработать порядок создания и условия функционирования специальных классов в школах.
- Обновить перечень особых условий для лиц с ООП в пунктах проведения ВНО.
- Разработать порядок оказания логопедических услуг в системе образования.
- Разработать условия допуска ассистента учащегося к образовательному процессу.
- Обновить типовой перечень специальных средств коррекции психофизического развития лиц с ООП.
- Включить в содержание государственного стандарта профильного среднего образования здоровьесберегающий компонент и обеспечить заведения соответствующей учебной литературой.
- Внести изменения в государственные строительные нормы требования относительно ресурсных комнат.
Что продолжат и в дальнейшем исполнять
Большинство планов Министерства образования и науки являются продолжением уже начатых процессов. Например:
- реконструкция столовых;
- обеспечение школ спортивным инвентарем;
- борьба с буллингом;
- контроль прохождения медосмотров;
- проведение спортивных и других мероприятий;
- повышение квалификации педагогов;
- проведение мониторингов и исследований.
Выполнение этих пунктов возлагается на МОН, другие центральные органы исполнительной власти и местные администрации.
К слову, МОН вместе с Министерством молодежи и спорта работают над тем, чтобы уроки физкультуры в школах проводили ежедневно. Кроме того, детям не придется "прыгать через козла". Вместо этого будет много разных упражнений, подвижных игр и т. д.