Такое распоряжение Кабинет Министров Украины принял на заседании 29 декабря.

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В 2022 году МОН планирует

Внедрить двигательные интерактивные формы обучения, упражнения во время занятий и двигательные перерывы .

. До начала нового учебного года разработать и утвердить четырехнедельное сезонное меню для школ.

Обновить положение о психологической службе .

. Разработать порядок создания и условия функционирования специальных классов в школах.

Обновить перечень особых условий для лиц с ООП в пунктах проведения ВНО .

. Разработать порядок оказания логопедических услуг в системе образования.

Разработать условия допуска ассистента учащегося к образовательному процессу.

Обновить типовой перечень специальных средств коррекции психофизического развития лиц с ООП.

Включить в содержание государственного стандарта профильного среднего образования здоровьесберегающий компонент и обеспечить заведения соответствующей учебной литературой.

Внести изменения в государственные строительные нормы требования относительно ресурсных комнат.

Что продолжат и в дальнейшем исполнять

Большинство планов Министерства образования и науки являются продолжением уже начатых процессов. Например:

реконструкция столовых;

обеспечение школ спортивным инвентарем;

борьба с буллингом;

контроль прохождения медосмотров;

проведение спортивных и других мероприятий;

повышение квалификации педагогов;

проведение мониторингов и исследований.

Выполнение этих пунктов возлагается на МОН, другие центральные органы исполнительной власти и местные администрации.

К слову, МОН вместе с Министерством молодежи и спорта работают над тем, чтобы уроки физкультуры в школах проводили ежедневно. Кроме того, детям не придется "прыгать через козла". Вместо этого будет много разных упражнений, подвижных игр и т. д.