В МОН отметили, что новые нормы питания вступают в силу с 1 сентября 2021 года, и на сегодня это постановление действует и подлежит применению.

К теме Что дети будут есть в школах с нового учебного года: полное школьное меню от Клопотенко

Однако в учебных заведениях могут возникнуть объективные трудности с организацией закупок пищевых продуктов и услуг по питанию.

Поэтому МОН совместно с Минздравом разработали изменения в постановление, предусматривающие установление гибкого переходного периода на новые нормы питания – в период с 1 сентября 2021 года до 1 января 2022 года.

В МОН добавляют, что не смогут сразу контролировать соблюдение обновленного питания в школах.

На сегодня отсутствуют правовые основания для осуществления мер государственного контроля за соблюдением учебными заведениями и их учредителями новых норм питания, предусмотренных законодательством,

– говорят в ведомстве.

К слову, под наставничеством первой леди Елены Зеленской и шеф-повара Евгения Клопотенко в Украине разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд.

Чем запрещено кормить детей в школах

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Кроме того, Клопотенко рассказал, насколько подорожает новое школьное меню. "Раньше для того, чтобы готовить продукты по всем требованиям, надо было 14 гривен. Сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов – от 14 до 25 гривен", – сказал он.