В частности, закрыли на карантин учеников в классах гимназии №7 и многопрофильном лицее. Также продлили карантин в одном классе гимназии №5.

Смертность до сих пор высока, – Москаленко о возвращении учеников в школы и ситуацию с COVID-19 во Львове

Кроме того, на карантин закрыли три группы в детском саду №13 и по одной группе – в садах №5 и №12, а также в начальной школе №9.

Детей отправили на карантин на 7 – 10 дней.

Коронавирус в регионе! В Запорожье от коронавируса за сутки умерли 20 жителей. Всего с начала пандемии в области зарегистрировали более 4 тысяч смертей от осложнений болезни. За минувшие сутки, 22 ноября, в области выявили 847 новых случаев, а за все время пандемии инфицировали коронавирусом 166 083 человека.

К слову, по данным МОН, по состоянию на 22 ноября очное обучение осуществляют более 11 тысяч школ (84% от общего количества). Зато дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ.

Какие города возобновили очное обучение в Украине

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично проходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, так поступили на Волыни, Чернигове, Закарпатье, Херсоне и т.д.