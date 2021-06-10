В частности, в семье ректора есть не только миллионные состояния, но и украшения с бриллиантами. Эту декларацию обнародовали 8 июня.

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Сколько денег есть в семье Кагановских

В прошлом году на должности декана юридического факультета этого же вуза женщина заработала 637 тысяч гривен. Ее муж Александр Кагановский на предпринимательстве за 2020 год заработал 4,9 миллиона гривен.

На момент создания декларации, семья наличными в гривнах хранила лишь 581 тысячу гривен. А вот в иностранной валюте чуть больше – 153 тысячи долларов и 92 тысячи евро.

Какую недвижимость у нее есть

Ректор указала 2 земельных участка в Харькове:

на 474 метра квадратных – общее право на пользование с мужем, дочерью и 2 сыновьями;

на 90 квадратных метров – стоимостью 31 680 гривен.

Кроме этого, в декларации есть жилой дом на 310,5 квадратных метров. Он стоит 1,175 миллиона гривен.

Также новая ректор владеет частью квартиры в Киеве площадью 112,5 метра квадратного.

В графе недостроенных объектов женщина указала дом на 850 метров квадратных. Он расположен в Харькове, однако точного адреса нет.

Список драгоценностей педагога

Татьяна Кагановская задекларировала три пары наручных часов Rolex и Breguet. Также у нее есть два набора сережек, колец и кулонов с бриллиантами. Кроме этого, в декларации можно встретить и искусство – две картины известной украинской художницы Валерии Гапчинской.

В семье Кагановских есть три автомобиля:

Mercedes-Benz CLS 450, который стоит 3,14 миллиона гривен;

компактвэн Renault Scénic;

Toyota RAV4, который принадлежит ее матери Валентине Кушнаревой.

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Что известно о новом ректоре

Татьяна Кагановская – дочь бывшего губернатора Харьковской области.

Деканом юридического факультета Харьковского университета имени Каразина она была с 2004 года.

В 2005 году вступила в партию "Новая демократия", а затем вместе с отцом перешла в "Партию регионов".

Была депутатом областного совета Харькова с 2006 по 2010 год.

Также с 2006 по 2009 год возглавляла городскую комиссию по вопросам обеспечения общественного порядка Харькова.

Обратите внимание! Второй тур выборов ректора Харьковского национального университета имени Василия Каразина состоялся 2 июня 2021 года. Татьяна Кагановская победила своего оппонента получив 52,88% голосов.